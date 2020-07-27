روسيا تسجل 85 وفاة و5635 إصابة جديدة بكورونا





أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأثنين، تسجيل 85 حالة وفاة و5635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.





وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن هذه الحصيلة جاءت بزيادة 8 وفيات وانخفاض 130 إصابة عن حصيلة أمس الأحد.





وأعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الاثنين، استئناف الرحلات الجوية الدولية وتشغيل شركات طيران روسية وأجنبية بشكل منتظم ابتداء من الأول من أغسطس.





وأكدت الوكالة أنه يتعين على شركات الطيران الروسية والأجنبية اتباع توجيهات خاصة لمنع انتشار فيروس كورونا عند القيام برحلات دولية إلى المطارات الروسية في ظل رفع قيود الحجر الصحي التدريجي.



