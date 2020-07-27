إيران تخطب ود السعودية.. رسالة من أحمدي نجاد لولي عهد المملكة

بعث محمود أحمدي نجاد ، الرئيس الإيراني السابق، برسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يعرض فيها أفكارًا لمبادرة تنهي الحرب في اليمن.





ووفق صحيفة عكاظ السعودية فقد بيًن نجاد في رسالته ان يتم تشكيل لجنة تضم عددًا من الشخصيات الموثوقة عالميًا تتولى القيام بإجراء محادثات مع الطرفين المتنازعين في اليمن، بهدف إنهاء الأزمة وإحلال السلام والصداقة.





وذكرت الصحيفة أيضًا أن نجاد قال في رسالته أيضًا: "إنني على ثقة بأن سماحتكم في الرد على مطالب شعوب المنطقة والمجتمع الإنساني منكم، وبالتأمل الجيد في نتائج هذه الحرب، ستقومون بعمل تذكرون به خيرًا".





وأشار نجاد إلى أن مبادرته جاءت بصفته عضوا من المجتمع الإنساني تصله يوميًا أنباء الأزمات العالمية من هنا وهناك، وخاصة في ما يتعلق باليمن ويتأثر منها كثيرًا.





وقال نجاد في رسالته وفق ما نقلته الصحيفة السعودية الشهيرة : ا لمسؤولية الإنسانية تفرض على الجميع السعي بكل ما يملكون من طاقة من أجل وضع نهاية لهذه الحرب وإحلال السلام والصداقة والتعاون





واختتم رسالته قائلا :أعرف أن الوضع القائم لا يرضيكم، وأن ما يحدث يوميا ويذهب ضحيته الأبرياء وتدمر البنى التحتية قد يلُم بكم الهم والحزن.. ولذلك ترحبون بسلام عادل. وأثق تماما بأنه بمرافقتكم وبتعاونكم البناء يمكننا تطبيق مبادرات مؤثرة من شأنها أن تلعب دورا أساسيا في وضع الحد من تفاقم الوضع القائم وإنهاء الحرب والخصومة.