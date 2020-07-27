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أخبار العالم

سيئول: المنشق العائد إلى كوريا الشمالية لم يكن مصابا بكورونا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:19 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الكورية الجنوبية أن الشخص الذى عرّفته وسائل الإعلام الكورية الجنوبية على أنه منشق وعاد إلى كوريا الشمالية، لم يكن مصابا بفيروس كورونا. 

وأعلنت كوريا الشمالية أمس الأحد أن مواطنها الذي فر إلى الجنوب قبل ثلاث سنوات بشكل غير قانوني عبر خط الحدود العسكرية، قد عاد إلى البلاد في 19 يوليو.

وقالت إن الرجل يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، كما أظهر الاختبار نتيجة غير محددة. وجرى وضع الرجل في الحجر الصحي، وتعمل السلطات على التعرف على أولئك الذين اتصلوا به لفحصهم وعزلهم.

وقرر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون إثر ذلك عزل مدينة كايسونغ الحدودية، حيث عثر هناك على المنشق العائد، كما فرض نظام الطوارئ في المناطق ذات الصلة، وأصدر قرارا بشأن الانتقال من "نظام الحجر الصحي الوطني للطوارئ" إلى "نظام الطوارئ الأقصى".

وأقر ممثل لوزارة الدفاع في كوريا الجنوبية خلال مؤتمر صحفي، بأن أحد الكوريين الشماليين الفارين، عادوا بالفعل إلى كوريا الشمالية عبر جزيرة كانغهوا الواقعة على الساحل الغربي لكوريا الجنوبية بالقرب من الحدود بين الكوريتين.

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