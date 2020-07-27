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بطاقة استيعابية 286 سريرا.. رئيس جامعة سوهاج: المستشفى الجامعى يخدم كل الصعيد..فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:28 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن المستشفى الجامعى الجديد يساهم فى تقديم الخدمات الطبية المتميزة لأبناء سوهاج ومدن الصعيد، لافتًا إلى أن المستشفى سيعمل على تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة لأبناء الصعيد.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن المستشفى مبني على أحدث طراز، مشيرًا إلى أن مساحتها كبيرة جدًا  ومكانها متميز جدًا لكى يتوسط المحافظة وموجود على شبكة طرق ومطارات.

وتابع أن  إنشاء المستشفي الجامعي الجديد يأتى تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للمحافظة، لتوفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين قاطنى المدينة الجديدة، كما أنها تعد إضافة قوية للمنظومة الصحية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ ذلك المشروع الحيوي الهام لخدمة أهالي سوهاج والمحافظات المجاورة.

وأوضح أن المستشفي تم إنشاؤها على مساحة 26 ألفة و500 متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 286 سريرا، شاملة مختلف التخصصات الطبية، مشيرًا إلى أن المبني العلاجي يتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، حيث تم الانتهاء بنسبة 95٪؜ من أعمال التشطيبات بالطابقين الأول والثاني علوي المخصصين للعيادات الخارجية، أيضًا تم الانتهاء بنسبة 85٪؜ من الطابقين الثالث والرابع علوي المخصصين لغرف العمليات والإقامة المرضي، هذا إلى جانب الانتهاء من أعمال التشطيبات بنسبة 85٪؜ بالمبنى التعليمي الذي يسع لــ 500 طالب لرفع قدرات الطلاب على التدريب العملى، بالإضافة إلى مبنى مسجد المستشفى والمبانى الخدمية كبيت الطاقة، ومحطة المياه.

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