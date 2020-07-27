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تعليم

استمرار امتحانات طلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة وسط إجراءات احترازية مشددة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:29 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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قسم التعليم
تستمر اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة، لليوم الرابع عشر في كليات الحقوق والهندسة والتربية النوعية والطفولة المبكرة والزراعة والصيدلة والطب والطب البيطري وفرع الخرطوم، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


ويتابع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، مع نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعمداء الكليات سير عملية الامتحانات بالجامعة يوميًا للاطمئنان على عدم حدوث أي مشكلات من أي نوع، حيث أشرف بنفسه على عملية التنسيق بين جداول الكليات لتفادي الكثافات وتفادي إجراء الامتحانات في خيام وهو الأمر الذي نجحت جامعة القاهرة في القضاء عليه منذ أكثر من 3 سنوات.

وأكد الدكتور محمد الخشت، على عمداء الكليات ضرورة الالتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كل  الخدمات للطلاب، وتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، وتنظيم سير الامتحانات في الكليات بما يحقق الإنسيابية والتباعد، والوقاية من العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
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