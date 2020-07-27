إنشاء وتجهيز عيادة بقصر العيني لاستقبال المعنفات.. وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى تدرب 27 من الأطباء والممرضات على طرق التعامل مع الناجيات من العنف

- د. إيهاب سليمان:

انشاء وتجهيز عيادة لاستقبال المعنفات بقصر العيني

-أمل فيليب:

وحدة مناهضة العنف فى المجلس ترفع وعى المجتمع تجاه قضايا العنف

- بهاء شوكت:

الدورة التدريبية تستهدف رفع وعى مقدمى الخدمات الصحية بالمعلومات والمهارات اللازمه للتواصل مع المعنفات

بدأت أمس فعاليات دورة تدريب المدربين التى نظمتها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حول سبل التعامل مع المرأة المعنفة، حيث تستهدف الدورة 27 من الأطباء والممرضات بمستشفى قصر العينى والذين بدورهم سيقومون بتدريب كوادر أخرى من المستشفى الى جانب العمل فى وحدة الاستجابة الطبية التى سوف يتم افتتاحها بكلية طب قصر العينى.





وشارك في افتتاح الدورة الدكتور إيهاب سليمان رئيس قسم النساء و التوليد بالنيابة عن الدكتورة هالة صلاح الدين عميدة كليه الطب بجامعة القاهرة، الدكتورة أمل فيليب المستشارة الطبية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، الدكتور بهاء شوكت الخبير الوطنى لبرنامج تصدى القطاع الصحى لمناهضة العنف ضد المرأة ، ويستمر التدريب خلال الفترة من 26 الى 28 يوليو 2020.









وعرض الدكتور إيهاب سليمان، في افتتاحه للتدريب بعض بنود بروتوكول التعاون الذى تم عقده بين كلية الطب بقصر العينى و المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ، من حيث انشاء و تجهيز عيادة لاستقبال المعنفات و بناء قدرات مقدمى الخدمة الصحية للتعامل معهن.









وأكد أن أهداف هذه العيادة إستقبال السيدات التى تتعرض للعنف سواء العنف الجسدى او النفسى او التى تعانى من مضاعفات و مشاكل ختان البنات ، وتقديم الخدمات والمساندة لهن.









من جانبها عرضت الدكتورة أمل فيليب دور المجلس فى التصدى لكافة أشكال العنف الموجه الى المرأة عن طريق مكتب الشكاوي وكيفية التواصل به عن طريق الخط المختصر ١٥١١٥، مشيرة إلى الخدمات التى يقدمها للمرأة ، ودور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة فى متابعة تنفيذ انشطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.









وتحدثت عن محاور عمل الوحدة التى تتضمن رفع وعى المجتمع تجاه قضايا العنف الموجه الى السيدات و بناء قدرات مقدمى الخدمات المعنية للتعامل مع المعنفات ، و تفعيل نظام الاحالة بين هذه الجهات سواء صحية أو شرطية أو قضائية أو اجتماعية .









فيما أشار الدكتور بهاء شوكت الى أن هذه الدورة التدريبية تستهدف رفع وعى مقدمى الخدمات الصحية بالمعلومات والمهارات اللازمه للتواصل مع المعنفات و الناجيات من العنف ، وأكد أهمية توافر وحدة الإستجابة الطبية داخل المستشفيات للتعامل مع هؤلاء السيدات ، ومساعدتهن للتخفيف من العنف الواقع عليهن ، و رسم خطة السلامة لتفادى الخطر ، و إحالتهن الى الخدمات الأخرى اذا لزم الأمر.



