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اقتصاد

بمشاركة 110 بنوك.. النقد العربي يطلق منصة "بني" للدفع الإلكتروني

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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محمد يحيى
ينظم صندوق النقد العربي، اليوم الإثنين، ورشة العمل العاشرة "عن بعد" لإلحاق البنوك، ضمن سلسلة ورش التواصل مع البنوك،يشارك بتلك الورشة فيها كبار المسؤولين من أكثر من 110 بنوك من البنوك العاملة في المنطقة العربية وخارجها،التي أبدت إهتمامًا للانضمام الى المنصة في المراحل الأولى لإطلاقها. 



وقال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، مدير عام الصندوق؛  إن ورشة العمل  تتكون من حلقة نقاش رفيعة المستوى بين مجموعة من ممثلي البنوك المركزية العربية والعالمية المشاركة والداعمة للمنصة، يتناولون فيها أهمية ودور المنصة في تفعيل الاستثمارات والتجارة البينية بين الدول العربية ومع العالم، يشاركون تجربتهم في الالتحاق بالمنصة وتطلعاتهم من خدماتها. 



وتتناول المناقشات أهم التطورات والتحديات التي تواجه نظم الدفع عبرالحدود ودور منصة "بنى" في هذا الشأن، إضافة إلى التطرق لإنعكاسات خدمات ومنتجات المنصة في تعزيز خدمات إضافية من قبل البنوك التجارية من خلال مشاركتهم في المنصة. 

 
وتمثل الورشة، المحطة الـ10 من سلسلة ورش عمل مركّزة، تتطرق الى عدة مواضيع استراتيجية وتنظم على مدى عدة أسابيع بشكل رقمي عن بعد، نظرًا للأوضاع الراهنة.

تجدر الإشارة إلى أن منصة "بنى" تمثل منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.

وتهدف المنصة إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية ،من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية.


وتقدم منصة بنى إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعاييروالمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية.


وتساهم المنصة في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين للدول العربية في مختلف القارات.


يذكر أن المنصة متاحة لكافة البنوك التي تستوفي معاييروشروط المشاركة فيها،وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.


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