انتشال جثة شخص فى العقد الخامس من نهر النيل بالقناطر الخيرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة القليوبية من انتشال جثة طافية على مياه النيل فى القناطر الخيرية وتبين انها لشخص فى العقد الخامس من العمر وتم نقلها الى مستشفى القناطر الخيرية تحت تصرف النيابة وتولت النيابة التحقيق.







وعلى الفور انتقل على الفور العقيد محمد غيث مأمور مركز القناطر والمقدم اسامه مشهور رئيس مباحث المركز وقوات الانقاذ وتم انتشال الجثة.



وبمناظرتها تبين انها لشخص يرتدى ملابسه كاملة وفى العقد الخامس من العمر وذو شعر ابيض ولحيه بيضاء ولم يتم العثور على اى متعلقات شخصيه بحوزته وتم التحفظ عليها فى مشرحة مستشفى القناطر الخيرية تحت تصرف النيابة العامه فتولت التحقيق.



وتنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الرابعة أولى جلسات محاكمة الام المتهمة بقتل طفلتيها "ريتاج 7 سنوات" و "جنا 6 سنوات" داخل شقتهما خنقا بسبب خلافات مع زوجها لعدم إنفاقه عليها وعلى ابنتيهما.



تلقى العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات بالقناطر الخيرية بلاغا من احد الصيادين بعثوره على جثة طافية على مياه النيل امام قرية مرجانه بالبر الشرقى.