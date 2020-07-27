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محافظات

أوقاف كفر الشيخ: مليون و350 ألف جنيه قيمة مبيعات صكوك الأضاحي حتى اليوم

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، أن إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي، حتى اليوم، بلغت 750 صكًا بمبلغ مليون و350 ألف جنيه.

من جانبه، وجه الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، الشكر والتقدير لمواطني المحافظة على مشاركتهم النبيلة في هذا المشروع العظيم والنبيل، مُشيدًا بدور الأئمة ومديري الإدارات والعاملين بالأوقاف في هذا المشروع.

وقال الفقي، لـ"صدى البلد"، إنه من المتوقع الوصول إلى المستهدف في مشروع صكوك الأضاحي، وهو الوصول إلى مبلغ مليون ونصف المليون جنيه، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف، وكيل الوزارة، أن الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا هو هدفنا عند التوزيع، موضحًا أن دور الأيتام لها نصيب كل عام من لحوم الأضاحي.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى تشكيل فرق عمل جاهزة للقيام بدورها في أعمال التوزيع تحت إشراف لجنة من المديرية تحقيقًا للشفافية والعدالة في التوزيع. 

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