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رياضة

فخورون بما قدمتموه.. وائل جمعة يوجه رسالة الى المحترفين المصريين

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:15 ص
صدى البلد
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منار نور
نشر وائل جمعة لاعب النادي الأهلى ومنتخب مصر السابق صورة للاعبين المصريين المحترفين في الخارج عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام . 

وجمعت الصورة التي نشرها وائل جمعة كلا من محمد صلاح وتريزيجيه واحمد حجازى واحمد المحمدي وعلق عليها قائلا : " فخورون بما قدمتموه هذا الموسم وإن شاء الله دائما للأفضل " . 

يشار إلى أن ليفربول توج بطلًا للمسابقة وكان هدافه هذا الموسم هو لاعبنا المصري محمد صلاح، برصيد 19 هدفًا، ورغم ذلك لم يتواجد في التشكيل الأفضل للبريميرليج هذا الموسم، والذي كشف عنه موقع الإحصائيات العالمي Who scored.

وساهم محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي في استمرار أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز وعدم هبوطه إلى الدرجة الأولي، بينما شارك أحمد حجازي في عودة وست بروميتش للدوري الإنجليزي الممتاز.

 
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