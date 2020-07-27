بعد أزمة حمو بيكا.. اتهامات لـ روتانا بالإساءة للفن المصري

واجهت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أزمة بعد إعلانها طرح أغنية مهرجانات بعنوان "إيه الحكاية" لحمو بيكا، وهو الأمر الذي أثار حفيظة صناع الموسيقية الذي وجهوا اللوم للشركة السعودية على تعاونها الفني مع مطربي المهرجانات، الموجه اليهم دوما اتهامات بالإساءة للفن والغناء المصري.





ولروتانا أزمات سابقة مع نجوم الغناء المصري، جعلت الشركة محط اتهام أنها تتعمد الإساءة للمطربين المصريين نستعرضها في السطور التالية:





- إغلاق قناة عمرو دياب بـ يوتيوب :

في 2015 قامت شركة روتانا بحجب قناة النجم عمرو دياب من موقع يوتيوب بعد فسخ التعاقد معهم وتأسيس شركته الإنتاجية "ناي" بحجة حقوق الملكية، إلا أنه في غضون 24 ساعة استعاد الهضبة قناته من جديد بمحتوى أغانيه التي أنتجتها روتانا.





- شيرين تتهم روتانا بالتآمر على المطربين المصريين :

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب في إحدى حوارتها التلفزيونية عن أنها انفصلت عن شركة روتانا لأنها تسعى دائما لوضع الأغنية الخليجية في المرتبة الأولى على حساب الأغنية المصرية، لافتة إلى أن الأغنية المصرية هي أساس الطرب والغناء العربي.





- تسريب ألبوم تامر حسني "عمري ابتدا ":

في 2016، وجهت اتهامات لروتانا بأنها قامت بتسريب ألبوم تامر حسني عمري ابتدا قبل أيام من طرحه بسبب خلافات بينهما، وهو الأمر الذي دفع نجم الجيل للانفصال عن روتانا وتولى مهمة الإنتاج لنفسه.

