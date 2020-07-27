٣ أشهر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني.. ووحدات المرور بالقاهرة تواصل استقبال المواطنين.. صور

تواصل وحدات المرور بالقاهرة إستقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم، وكذا إستبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف ، أرقام).

وناشدت وزارة الداخلية، المواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى.





وكذا إستبدال اللوحات المعدنية دون الحاجة للإنتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص ، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة لمدة ثلاثة أشهر والتى بدأت بالفعل من يوم الإثنين الموافق 20/7/2020 ، يتم بعدها إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

يُشار إلى إنه عقب إنتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من إستخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب إستصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا عقب تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة .





وتيسيرًا على المواطنين سيتم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءًا ولحين الإنتهاء من المنظومة .





يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا.



