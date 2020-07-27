AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

٣ أشهر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني.. ووحدات المرور بالقاهرة تواصل استقبال المواطنين.. صور

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:50 ص
جانب من الصور وحدات
جانب من الصور وحدات المرور بالقاهرة
Advertisements
كتب محمد صبرى
تواصل وحدات المرور بالقاهرة إستقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم، وكذا إستبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط)  باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف ، أرقام).  
 
وناشدت وزارة الداخلية، المواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى.

وكذا إستبدال اللوحات المعدنية دون الحاجة للإنتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص ، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة لمدة ثلاثة أشهر والتى بدأت بالفعل من يوم الإثنين الموافق 20/7/2020 ، يتم بعدها إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .
   
يُشار إلى إنه عقب إنتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من إستخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب إستصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا عقب تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة .

وتيسيرًا على المواطنين سيتم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءًا ولحين الإنتهاء من المنظومة .

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا.

٣ أشهر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني.. ووحدات المرور بالقاهرة تواصل استقبال المواطنين.. صور
٣ أشهر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني.. ووحدات المرور بالقاهرة تواصل استقبال المواطنين.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية توجه رسالة مهمة لمالكي المركبات بكل أنواعها عن اللوحات والملصق الإلكتروني

فيديو جراف.. الداخلية تناشد المواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

الداخلية تمهل مالكي السيارات 3 أشهر.. غرامة 8000 جنيه بسبب الملصق الإلكتروني

توجه لوحدة المرور في أسرع وقت.. رسالة من الداخلية لقائدي السيارات ..فيديو

الداخلية في يوم.. رسالة هامة لقائدي المركبات.. كشف لغز اختطاف مواطن بالجيزة.. وضبط 30 كيلو بانجو قبل العيد

مواعيد جديدة للمرور.. الداخلية تناشد قائدي المركبات الإسراع في تركيب الملصق الالكترونى

ترشيحاتنا

معني قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله».. فيديو

10 معلومات رسمية عن نتيجة الثانوية العامة 2020

قنبلة موقوتة.. تخذير خطير من هيومن رايتس ووتش بشأن ناقلة صافر الإيرانية

في عيد ميلاد سلاف فواخرجي.. اعرف عمرها الحقيقي وقصة "البوسة المثيرة"

فيديوجراف.. الرسوم الحقيقية لتجديد رخصة القيادة الخاصة والمستندات المطلوبة

بملابس صيفية .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. ريم سامي تتألق في أحدث جلسة تصوير

شيفروليه تعلن رفع أسعار كابتيفا chevrolet captiva 2020.. صور

رفع أسعار أوبل أسترا opel astra 2020 في مصر.. صور