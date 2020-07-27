مواكبة التريند.. تعاون روتانا مع حمو بيكا وسط انتقادات صناع الموسيقى

واجهت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أزمة بعد إعلانها طرح أغنية مهرجانات بعنوان "اية الحكاية" لحمو بيكا، وهو الأمر الذي أثار حفيظة صناع الموسيقية الذي وجهوا اللوم للشركة السعودية على تعاونها الفني مع مطربي المهرجانات، الموجه إليهم دوما اتهامات بالإساءة للفن والغناء المصري.





وعلم صدى البلد من مصدر خاص أن روتانا تعاونت مع حمو بيكا لأنها بدورها شركة إنتاجية كبيرة وعليها مواكبة التريند خاصة أن أغنيات المهرجانات باتت الأعلى استماعا بـ يوتيوب وجميع التطبيقات الموسيقية.





بدوره وجه أمير طعيمة انتقادا حادا عبر صفحته بموقع تويتر وقال: شيء محزن أن اللوجو اللي اتحط على أعمال عظماء يبقي محطوط على النوع ده من الأعمال، أصدقائي المسؤولين في روتانا واللي هيزعلوا مني".





وأضاف: "مع الايام هتعرفوا انها نصيحة مخلصة وانكم بتسيئوا لتاريخكم، فيه فرق بين شركة كبيرة وبين سوبر ماركت يعرض سلعة رخيصة حتي لو عليها طلب".



