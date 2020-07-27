فتح باب التقديم في أول مدرسة لتجارة التجزئة في مصر حتى 8 أغسطس .. مقرها في الأسمرات وتضم 3 أقسام .. اختبارات قدرات لاختيار 500 طالب وفقا لمجموع الإعدادية .. وصدى البلد ينشر الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم لمدرسة "بي.تك" للتكنولوجيا التطبيقية كأول مدرسة متخصصة في تجارة التجزئة كتخصص نادر وجديد من نوعه في مصر، وهي المدرسة التي وقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك مع الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس إدارة شركة بي.تك للتجارة والتوزيع، لإطلاق المدرسة.





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وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل على التوسع وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتلبية احتياجات المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة حاليًا، من العمالة القادرة على تطوير القطاعات التي تعد من الأولويات المحددة للدولة، وذلك من خلال تأهيل عمالة فنية مدربة وقادرة لمواكبة احتياجات سوق العمل سواء في السوق المحلي أو العالمي.









*أول مدرسة متخصصة في تجارة التجزئة في مصر





ومن جانبه قال الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس إدارة بي.تك للتجارة والتوزيع، إنه يسعدنا التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإطلاق دراسة تجارة التجزئة لأول مرة في مصر، وذلك لما لهذا القطاع من أهمية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ولكونه أحد أكبر القطاعات التي توفر وتخلق فرص عمل وتحقق التنمية الاقتصادية في مصر.





وأضاف أنه قد تم الإعداد لهذه التجربة على مدار الشهور السابقة، وتمت الاستعانة بأفضل المتخصصين لوضع مناهج الدراسة وكذلك الإدارة الأكاديمية والفنية لتحقيق كل عناصر النجاح المطلوبة لهذه التجربة، وذلك إيمانًا من شركة بي تك بأهمية التعاون بين القطاع الخاص والحكومه في تطوير وتحديث أساليب التعليم، وقيام كل طرف بدوره لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا من مستقبل أفضل يليق بمكانة مصر وشعبها.





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وأوضح الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، هي مدارس مصرية ذات جودة عالمية، تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة، للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وتهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي.





رابط التقديم في أول مدرسة لتجارة التجزئة في مصر





وتبدأ عملية التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2019/2020، من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، خلال الفترة من الأثنين الموافق 27 يوليو 2020 حتى السبت الموافق 8 أغسطس 2020؛ وذلك عبر الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkC1JuIierXWApdWaj_SWOVeTISeEzrnjJEygdv94sX59W4w/viewform





شروط التقديم في أول مدرسة لتجارة التجزئة في مصر





- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2019/2020 بمجموع 250 درجة طبقًا لتنسيق الوزارة

- ألا يزيد سن الطالب في أكتوبر المقبل عن 18 سنة

- أن يكون مصري الجنسية ولائق طبيًا

- أن يجتاز اختبار القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة وفقًا للطاقة الاستيعابية للمدرسة.





الاوراق المطلوبة للتقديم في أول مدرسة لتجارة التجزئة في مصر





على الطلاب الراغبين في الالتحاق تقديم :

- صورة استمارة النجاح شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2019/ 2020

- بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها

- صورة شهادة الميلاد

- شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطالب

- عدد 2 صورة شخصية حديثة

- طلب التحاق بالمدرسة

- صورة بطاقة ولي الأمر.





طبيعة الدراسة ومقر أول مدرسة لتجارة التجزئة في مصر





تضم "بي. تك" للتكنولوجيا التطبيقية، 3 أقسام (قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، المبيعات وخدمة العملاء، الإمداد والتوريد والخدمات اللوجيستية)، وسيكون مقرها في الأسمرات منطقة تحيا مصر4.





وتعد مدرسة بي.تك للتكنولوجيا التطبيقية شراكة جديدة من نوعها تقدم تخصص هام وفرص توظيف للشباب في قطاع التجزئة عالية للغاية، حيث ينتشر هذا التخصص في معظم الصناعات، إذ احتل قطاع تجارة التجزئة والجملة المركز الأول بشأن المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة النصف الأول من العام المالي 2019/2020، ووصلت نسبة مساهمته إلى 14.7%، ومن المنطقي أن تهتم الوزارة بتلبية نداء هذا القطاع الهام وتوفير العمالة الماهرة له.





اختبارات قدرات للمتقدمين للإلتحاق في أول مدرسة لتجارة التجزئة في مصر





وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تحديد موعد اختبارات القدرات للمتقدمين للمدرسة بحد أقصى 500 طالب من إجمالي المتقدمين وفقًا لأولوية المجموع الكلى للشهادة الإعدادية وبناءً على نتيجة الاختبارات يتم تحديد المقبولين وفق كثافة المدرسة، وأن الهدف من تلك المدارس هو خلق دفعات جديدة من العمالة الفنية المدربة، والتي تلبي نداء التنمية الإقتصادية والخطط الصناعية للدولة، وسيتم تخرُج أول دفعة من مدرسة بي.تك للتكنولوجيا التطبيقية العام الدراسي 2022/2023.