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بين الناس

انقطاع المياه في عدد من المناطق بروكسي ومصر الجديدة.. غدا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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منار نور
 أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لقيام الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لتنفيذ اعمال كبارى بمنطقة الزيتون الامر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 400مم بجسر السويس.

الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (شارع سنان - ش نصوح - طومان باى - ش العزيز بالله - ش جسر السويس من التجنيد حتي ميدان روكسي - منطقة الزيتون الشرقيه).

 وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 28-7-2020 وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .
      وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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