تأجيل محاكمة شاومينج الأصلي لجلسة ١٦ أغسطس

قررت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي منصور، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة عامل بسلسلة مطاعم شهيرة، لاتهامه بتأسيس جروب “شاومينج الأصلي” عبر تطبيق تليجرام، لجلسة 16 أغسطس المقبل، لإحضار المتهم من محبسه.

وقالت مصادر، إن المتهم هو أحد أخطر مسربي امتحانات الثانوية العامة، وأسس الصفحة لهذا الغرض، جروبات على تطبيق التليجرام.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب بالصف الثالث الثانوى لقيامه بتأسيس صفحة بعنوان “شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2020” على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، وحث الطلاب بالانضمام للصفحة بدعوى قدرته على تسريب أسئلة الثانوية العامة بغرض الاستفادة المادية.

وفي وقت سابق، نشر آدمن “شاومينج” لتغشيش طلاب الثانوية العامة، أجزاء من امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والذي يؤديها طلاب الثانوية العامة، اليوم، في ثاني أيام مارثون الثانوية 2020،وذلك بعد 15 دقيقة من بدء الامتحان، معلقًا عليها: “كما وعدناكم.. بالتوفيق يا شباب”.



