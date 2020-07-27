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أخبار العالم

السعودية تكافح الاتجار بالبشر.. حملة جديدة تطلقها المملكة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:07 م
عواد العواد
عواد العواد
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محمود نوفل
كشف عواد العواد ، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية عن إطلاق حملة جديدة لمكافحة الإتجار بالبشر في المملكة العربية السعودية.

وعبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر " أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية ان الاتجار بالأشخاص جريمة، ومكافحتها واجب علي الجميع.

واوضح العواد عبر تويتر قائلا : تعد جريمة الاتجار بالأشخاص من أكثر النشاطات الإجرامية في العالم اليوم، نحن بحاجة إلى التعاون من أجل القضاء على هذه الجريمة.

وأضاف العواد قائلا : جريمة الإتجار بالأشخاص تشكل إساءة لحقوق الإنسان، ويسعدني أن أعلن إطلاق حملة معا لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة.
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