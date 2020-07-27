السلام الديمقراطى يطالب المجتمع الدولى بالتحرك ضد أردوغان





طالب المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى من المجتمع الدولى خاصة الامم المتحدة ومجلس الامن سرعة التحرك ضد النظام التركى الارهابى ممثلا فى سلطان الدم والارهاب رجب طيب اردوغان ومحاولاته لاحتلال وغزو ليبيا م.

مشيدا بموقف مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه الاوضاع داخل ليبيا ورفضه لجميع الاعمال الارهابية والاجرامية والتدخلات التركية السافرة فى الشأن الليبيى.





وقال " الفضالى " فى بيان له اصدره اليوم إنه بعد التطورات الأخيرة والمتلاحقة داخل الاراضى الليبية اصبح العالم كله على وعى وادراك كاملين بأهداف الدولة التركية العثمانية داخل ليبيا خاصة ان الشعب الليبيى اصبحت ثرواته ومقدراته والسيطرة معرضة للسرقة والضياع خاصة بعد ان تأكد العالم ان اروغان لاهم له سوى السيطرة والسطو على النفط الليبيى وثروات ومقدرات ليبيا.





وأوضح المستشار أحمد الفضالى ان هناك اصرارا من رجب طيب اردوغان حشد الميليشيات والارهابيين والمرتزقة داخل الاراضى الليبية اضافة الى ارسال كميات كبيرة من مختلف انواع الأسلحة الى الارهابيين داخل ليبيا ، مشيرا الى أن الاتفاقات المشبوهة الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا فيها انتهاك صارخ للقانون الدولي وتخرق مبدأ علاقات حسن الجوار والسيادة على المناطق البحرية للدول الساحلية المجاورة كما تتجاهل الحقوق المشروعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل اليونان وقبرص.





وناشد المستشار أحمد الفضالى الشعب الليبيى الشقيق وجميع المؤسسات الشرعية الليبية بالوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطنى الليبيى لمنع وافشال محاولات النظام الارهابى التركى فى احتلال وغزو ليبيا لسرقة النفط الليبيى ومقدرات وثروات الشعب الليبيى مطالبا من جميع دول العالم مساندة ودعم ليبيا لإنهاء المأساة التى يعيشها الشعب الليبيى بعد التدخلات التركية السافرة والعمليات الارهابية والاجرامية التى يقوم بها اردوغان داخل ليبيا.