بعد تصعيد إسرائيل.. لبنان يطالب بوجود قوات أممية لحفظ السلام على الحدود

طالب وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، اليوم الأثنين، الأمم المتحدة بنشر قوات عسكرية لحفظ السلام في جنوب البلاد، وذلك بعد إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي نشر قوات عسكرية على حدودها الشمالية المتاخمة لسوريا ولبنان.





وقال حتي في تصريحات تلفزيونية: " لبنان يدفع ثمن الصراعات في المنطقة ونعول على المجتمع الدولي والعربي لحفظ أمن بلادنا".





كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد في تصريحات له أمس الأحد، حول التصعيد الأخير الذي تشهده الجبهة الشمالية لإسرائيل، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع في على حدودها الشمالية.



