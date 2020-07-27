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حوادث

نصف مليون جنيه| ضبط شخص جمع أموالا من المواطنين بالإسماعيلية بزعم التبرع بها

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:36 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بتلقى تبرعات مالية من المواطنين دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ثالث) بتلقى تحويلات مالية من عدة أشخاص من خلال المحفظة الإلكترونية الخاصة به والصادرة من إحدى شركات الإتصالات، وقيامه بالإعلان على مواقع التواصل الإجتماعى بتلقى التبرعات لمساعدة الحالات المرضية الحرجة ورعاية الأسر الفقيرة، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة بالمخالفة لأحكام القانون.

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى (500 ألف جنيه) وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم جمع وتلقى التبرعات من المواطنين بدون ترخيص.

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