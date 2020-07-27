برلمانية المؤتمر: طارق شوقي الناجح رقم واحد في امتحانات الثانوية العامة

وجه النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، تحية قلبية للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على النجاحات المبهرة وغير المسبوقة فى تنفيد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإصلاح التعليم قبل الجامعى مؤكدا أن الدكتور طارق شوقى هو الناجح رقم واحد فى امتحانات الثانوية العامة بشهادة البنك الدولي.





وقال "الشريف" في بيان، اليوم، الاثنين، إن التصريحات المهمة من خايمي سافيدارا، مدير قطاع التعليم فى البنك الدولى، التى أكد فيها أنه يجب الاستعداد الجيد للتغيرات التي ستحدث فى النظم التعليمية الفترة المقبلة، وأن التحديات الأساسية للنظم التعليمية هى كيفية استخدام التكنولوجيا وأن امتحانات طلاب الثانوية فى مصر تمت بإجراءات احترازية وكانت تجربة إيجابية هى شهادة عالمية كبيرة على نجاح المشروع القومى الكبير لتحديث وتطوير المنظومة التعليمية فى مصر.





وتابع أن الدكتور طارق شوقي كان من أنجح وزراء التعليم على مستوى العالم كله وتفوق على وزراء التعليم في دول العالم المتقدم بانجاح مسيرة التعليم في مصر حتى في ظل انتشاء جائحة كورونا عالميًا ومحليًا.





وقال النائب أحمد حلمى الشريف إن تجربة مصر فى التعليم أصبحت فى مقدمة التجارب العالمية وقال إن الدكتور طارق شوقى سبق المؤسسات الدولية في تغيير نمط التعليم في مصر بما فيها البنك الدولى الذى أكد أن العودة للمدارس لم تكن بالطريقة السابقة وهناك طرق تعليمية مختلفة يجب على الطلاب التأقلم عليها فى العام الجديد.



