وزير قطاع الأعمال: إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم خلال 14 شهرا.. نواب: التوسع في هذه الصناعة أحد دعائم التقدم الاقتصادي.. وننتج قطنا مميزا ونصدر الملابس لأوروبا وأمريكا

برلماني: تطوير صناعة الغزل والنسيج أولوية للرئيس السيسي والحكومة

لإنشاء مصانع غزل ونسيج في المحلة.. برلمانية تطالب بزيادة استخدام التقنية الحديثة

برلمانى: المحلة الكبرى تعتبر قلعة صناعة المنسوجات فى الشرق الأوسط









أشاد عدد من أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان بما أعلن عنه وزير قطاع الأعمال بشأن إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم خلال 14 شهرًا.





وأكدوا أن تطوير صناعة الغزل والنسيج تعتبر على أولويات الرئيس السيسى والحكومة، خاصةً أن مصانع الغزل والنسيج لديها ميزة نسبية وهى أنها تنتج قطن مميز على مستوى العالم، كما أن عمالته رخيصة الثمن، بالإضافة إلى تواجد الكفاءات بها.





كما أشاروا إلى أن المحلة الكبرى تعتبر قلعة صناعة المنسوجات فى الشرق الأوسط ، وبالتالى فإن التوسع فى هذه الصناعة يعتبر أحد دعائم التقدم الاقتصادى.





فى البداية قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن تطوير صناعة الغزل والنسيج تعتبر على أولويات الرئيس السيسى والحكومة، خاصةً أن مصانع الغزل والنسيج لديها ميزة نسبية وهى أنها تنتج قطن مميز على مستوى العالم، كما أن عمالته رخيصة الثمن، بالإضافة إلى تواجد الكفاءات بها.





وأضاف البطيخي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن شركة المحلة موجودة منذ أيام الرئيس الراحل عبد الناصر أى أنها عمرها حوالى 70 سنة خبرة، وبها من الخبرات العالية ، مشيرا إلى أنه كان من الصعب وجود منافسة فى صناعة الغزل والنسيج خلال الفترة الماضية نتيجة عدم الاهتمام بتطوير الماكينات ووجود عمالة زائدة وكان ينقصها تدريب العمالة.





وتابع: مع اهتمام الرئيس السيسى بصناعة الغزل والنسيج وتطويرها أصبح هناك توجه من القيادة السياسية لإعادة هذه الصناعة إلى سابق عهدها مرة اخرى، خاصة أن هذه الشركة مقامة على أكثر من 500 فدان، وبها عدد كبير من العنابر، وتبلغ مساحة كل عنبر 3 أفدنة.





وأوضح أن الحكومة قامت بعمل دراسات جدوى ومكاتب استشارية ودوارت للعمال لتطوير الماكينات، خاصة وأنها صناعة كثيفة الأيدى العاملة وتغطى السوق من المفروشات وتقلل من الاستيراد وتوفر العمالة.





وأشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بما أعلن عنه وزير قطاع الأعمال بشأن إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم خلال 14 شهرًا، مشيرًا إلى أن المحلة الكبرى تعتبر من أكبر المدن في مصر المتخصصة في صناعة الغزل والنسيج.

وأشارت متى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا "في حاجة إلى إستخدام التقنية الحديثة في إنشاء مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، مثلما تم استخدامها فى مصانع الكهرباء والرخام".

وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن الرئيس السيسى أنشاء مدينة الأثاث في محافظة دمياط ، وهو يعتبر اتجاه طيب مثل دول العالم الكبرى التى تحدد صناعات فى كل منطقة معينة بالدولة ، حتى تتضح الصورة أمام كل من يريد التعامل مع هذه الصناعات فى كل محافظة.









قال النائب رضوان الزياتى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن مصر تعتبر متفوقة فى صناعة المنسوجات ، خاصة الأقمشة القطنية ، وبالتالى فإن إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم بمدينة المحلة الكبرى ، يعتبر أفضل إستثمار لأننا نتميز فى هذه الصناعة ، وعلينا أن نتوسع فيها.

وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المحلة الكبرى تعتبر قلعة صناعة المنسوجات فى الشرق الأوسط ، وبالتالى فإن التوسع فى هذه الصناعة يعتبر أحد دعائم التقدم الاقتصادى.

وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان على ضرورة أن نركز كل اهتمامنا على صناعة الغزل والنسيج ، لأننا نستطيع من خلالها أن نصدر لأوروبا وأمريكا ، خاصة وأنه معروف أن صناعة الملابس متطورة فى مصر ، مما يجلعنا نصدر لأكبر الشركات فى أوروبا ونغطى السوق المحلى.



وكان قد أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع أكبر مصنع للغزل والنسيج بالعالم في المحلة الكبرى حيث من المقرر الانتهاء منه خلال 14 شهرًا.





وتابع توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدم برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "يتم تنفيذ مصانع جديدة للملابس القطنية باستثمارات 10 مليارات جنيه".





وأضاف وزير قطاع الأعمال: "خلال عامين سيتم الانتهاء من خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج والمحالج".





ونوه إلى أن الصباغة والتجهيز هي أصعب عمليات النهوض بقطاع الغزل والنسيج ونستعين في ذلك بخبرات وشركات أجنبية.