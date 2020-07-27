اتحاد كرة القدم يعلن اشتراطات السلامة الواجب الالتزام بها في مباريات الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اشتراطات السلامة الواجب الالتزام بها في مباريات الدوري المصري التي من المقرر ان يتم استئنافه مرة اخرى شهر اغسطس المقبل.
وجاءت تلك الاشتراطات كالآتي:
1- تقسيم ملاعب المباريات لـ 3 مناطق
2- 4 مراحل للمباراة الواحدة وهي: مراحلة المسحة الطبية - غرفه الملابس -
اما القواعد العامه وهي:
1- يصل الفريق المضيف اولا لـ الملعب ثم الفريق المنافس
2-ارتداء الكمامت والقفازات طوال الوقت
3- يتم تغيير قمصان اللعب كليا خلال الشوطين
4- يسمح لكل فريق باجراء 5 تغييرات
5-تجنب العناق والمصاحفه وقت الاحتفال بالاهداف
6- تطبيق تقنية الفار في كل المباريات
7-لا يزيد عدد الافراد في الحافله الواحدة عن 26 فردا
8- 6 فقط من اعضاء الاجهزة الفنية والاداريه سيسمح لهم بالتواجد على دكة البدلاء
اما عن جدول المباريات سيتم نشره على مرحلتين من 6 اغسطس لـ 27 والمرحلة الثانية ستم اعلانها عقب اعلان الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن موعد مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا .
ويقدم موقع صدى البلد الفيديوجراف التالي لـ شرح كافه الاشتراطات...