القمامة والكلاب الضالة تحاصر سكان الإسكان الاجتماعى فى مدينة السلام 2

أستغاث المواطن محمد أمين ، من سكان الاسكان الاجتماعى بمدينة السلام أملاك 2 بجوار مرور السلام محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة في الشوارع .





وقال فى رسالته : نعانى من انتشار تراكم القمامة في الشوارع وانتشار الحشرات والرائحة الكريهه والخوف من العدوى بالأمراض، فضلا عن انتشار الكلاب الضالة.





التواصل مع القارئ 01095486567

أقراء ايضا :





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



