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بين الناس

القمامة والكلاب الضالة تحاصر سكان الإسكان الاجتماعى فى مدينة السلام 2

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن محمد أمين  ، من سكان الاسكان الاجتماعى بمدينة السلام أملاك 2 بجوار مرور السلام محافظة القاهرة،  في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة في الشوارع .

وقال فى رسالته : نعانى من انتشار تراكم القمامة في الشوارع وانتشار الحشرات والرائحة الكريهه والخوف من العدوى بالأمراض، فضلا عن انتشار الكلاب الضالة.

التواصل مع القارئ 01095486567
أقراء ايضا :

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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