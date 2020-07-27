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فن

أسود مكشوف.. إيمان العاصي تخطف القلوب بإطلالة جريئة.. شاهد

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:24 م
ايمان العاصي
ايمان العاصي
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة ايمان العاصى جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

وظهرت ايمان العاصي بفستان  مكشوف  باللون الأسود الذي يبرز عن جمالها وأناقتها.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتي:
جامدة جدا  - قمر - مشاء الله - تجنني 
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و كانت قد أعربت إيمان العاصى، عن سعادتها، بإعلان قناة mbc مصر، عن عرض الجزء الأول من مسلسل "مملكة إبليس" على شاشتها، ، في التاسعة مساءً، حيث عزمت القناة على عرض الجزء الأول من العمل الدرامى، حتى يتذكر الجمهور أحداثه، قبل الشروع في عرض الجزء الثاني المقرر إذاعته أواخر يوليو الجاري.  


وارتبط الجمهور بمسلسل "مملكة إبليس" منذ إذاعته، حيث ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المختلفة والمركبة، والتى تتصاعد أحداثها في قالب تشويقي مثير طوال الحلقات، وتلعب أميرة الدراما إيمان العاصي من خلال المسلسل شخصية مختلفة تماما عما قدمته من قبل، وتظهر فى دور "داليدا" فتاة تعيش في الحارة التي هي محور الأحداث، ومن المنتظر أن تبهر إيمان متابعيها خلال أحداث الجزء الثاني، كما سبق وفعلت في الجزء الأول.
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