المكسيك تسجل فائضا تجاريا قياسيا والصادرات تنخفض عن مستويات قبل عام

أعلنت بيانات رسمية، اليوم، أن المكسيك سجلت فائضا تجاريا قياسيا فى يونيو، مع بدء أنشطة الأعمال فى التعافى بعد أشهر من الإغلاق ، لكن الصادرات منخفضة كثيرًا عن مستوياتها فى 2019 بسبب تداعيات تفشى فيروس كورونا فى أمريكا الشمالية.

وبحسب بيانات من وكالة الإحصاء الوطنية، سجلت المكسيك فائضا تجاريا بلغ 4.619 مليار دولار مع بقية العالم الشهر الماضى ، وهو أكبر فائض منذ بدأت الاحتفاظ بسجلات فى عام 1993.

ومع هذا، فإن الفائض أقل بكثير من العجز البالغ 8.2 مليار دولار المسجل فى أبريل ومايو، وهم الشهران اللذان شهدا ذروة الإغلاق الاقتصادى فى البلاد.

وترسل المكسيك حوالى 80 بالمئة من صادراتها إلى الولايات المتحدة ، وانتشار فيروس كورونا فى تلك كليهما يعطل التعافى المنشود.