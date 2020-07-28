قطع المياه عن 6 مناطق رئيسية بالقاهرة اليوم.. تعرف عليها





أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه تقرر انقطاع المياه عن عدة مناطق اليوم الثلاثاء.





وشملت تلك المناطق (شارع سنان - شارع نصوح - طومان باى - شارع العزيز بالله - شارع جسر السويس من التجنيد حتى ميدان روكسي - منطقة الزيتون الشرقية).





ومن المقرر أن يكون قطع المياه اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء الساعة الخامسة مساء نفس اليوم، وذلك نظرا لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بجسر السويس.





وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.





وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.



