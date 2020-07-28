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هتتسحب رخصك.. اعرف أسعار تذاكر الميكروباصات في عيد الأضحى

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:57 ص
المهندس محمود حسين،
المهندس محمود حسين، رئيس جهاز السيرفيس
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فرح علاء الخولي
قال المهندس محمود حسين، رئيس جهاز السيرفيس، إن هناك حالة من التطوير الكامل في جميع المواقف الخاصة بالميكروباصات، وخاصة موقف الجيزة لأنه أحد من المواقف المركزية والهامة، ولكن التطوير يتم بشكل جزئي حتى لا يتم توقف حركة الميكروباصات.

وتابع المهندس محمود حسين، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الموقف طور بمنظومة إنارة كاملة ومنظومة مراقبة بالكاميرات على مدار الـ 24 ساعة، وبوابات الكترونية حتى يكون موقف يليق بخدمة المواطن المصري.

وأوضح أن هناك تطويرا أيضًا بمجموعة من المواقف الاخرى في منطقة الجيزة على نفس المواصفات ومنها موقف المريوطية وسيتم تشغيله في القريب العاجل، معقبًا: "المواطن الجيزاوي هيبقى متطور جدا".

واشار الى انه تم وضع خطة وتسعيرة كاملة لتذاكر الميكروباصات لخطوط الصعيد ووجه بحري في عيد الاضحى، وفي حالة مخالفة اي من سائقي الميكروباصات يتم معاقبته بشكل صارم وفقا للقوانين ويتم سحب تراخيص السيارة.

واضاف ان اسعار التذاكر للميكروباصات لعيد الاضحى ستكون 115 جنيه لسوهاج، 100 جنيه لأسيوط، والمنيا بـ 78 جنيها، الفيوم وبني سويف 30 جنيها، واسكندرية 50 للعادي و55 جنيها للمكيف.

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