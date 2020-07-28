في مواجهة مرتقبة مع الديمقراطيين.. الجمهوريون يتقدمون لـ الشيوخ الأمريكي بـ مقترح لتحفيز الاقتصاد

كشف الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن تقديمهم لمشروع قانون جديد لإغاثة المتضررين من فيروس كورونا المستجد وتحفيز الاقتصاد بقيمة تريليون دولار، مما يمهد لمواجهة مرتقبة في الايام القادمة مع أعضاء الكونجرس الديمقراطيين.





ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، يقلل التشريع تدريجيا من إعانات البطالة من 600 دولار إلى 200 دولار في أسبوع، على أن تكون هناك جولة أخرى من المدفوعات لمرة واحدة تبلغ ١٢٠٠ دولار لمعظم البالغين الأمريكيين.





كما يتضمن مشروع القانون الجديد أيضا من مبلغا كبيرا لتمويل قضايا أخرى- منها، تخصيص ١.٧٥ مليار دولار لمقار مكتب التحقيقات الفيدرالية الجديدة.





وتم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 4272405 حالة إصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء أمريكا، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 54 ألف إصابة جديدة على مدار يوم الاثنين، كما تم تسجيل أكثر من 1000 حالة وفاة جديدة، في نفس اليوم، مما يرفع عدد القتلى في الولايات المتحدة إلى أكثر من 145 ألف حالة وفاة.



