راجعين من جديد.. الزمالك يحقق 4 مكاسب من خوض الوديات





الغزارة التهديف لنادي الزمالك

استطاع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحقيق الغزارة التهديفية من خلال خوض المباريات الودية قبل استئناف النشاط الرياضي من جديد .





وتمكن لاعبي نادي الزمالك من تسجيل 11 هدف من خلال خوض 4 مباريات أمام كل من " سموحة ، ودجلة ، وبيراميدز ، وطنطا "، بواقع 5 أهداف في شباك سموحة و4 أهداف في دجلة وهدفين في طنطا



