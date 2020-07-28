راجعين من جديد.. الزمالك يحقق 4 مكاسب من خوض الوديات

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره طنطا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع بينهما اليوم باستاد برج العرب ضمن الاستعدادات النهائية لإستئناف بطولة الدوري المصري من جديد يوم 6 أغسطس المقبل عقب توقفه خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من محمود عبدالرحيم جنش في حراسة المرمى ومحمد عبدالسلام ومحمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد وعبدالله جمعة في خط الدفاع ومحمد حسن وإمام عاشور وكريم بامبو ومحمد عنتر ومحمود عبدالرازق شيكابالا في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم..
وفيما يلي نرصد لكم أبرز4 مكاشب استطاع الفريق الول لكرة القدم بنادي الزمالك تحقيقها خلال مواجهة طنطا في لقاء اليوم .
تاكيد تفوق الناشئين
يعد تفوق الناشئين أحد مكاسب الزمالك في مباراة اليوم بعدما نجح حسام أشرف "مواليد 2001"، في تسجيل هدفه الثاني منذ تصعيده للصفوف الفريق الأول ليؤكد تفوق الناشئين في مباريات الزمالك الودية ليحصل عللي ثقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق .
الغزارة التهديف لنادي الزمالك
استطاع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحقيق الغزارة التهديفية من خلال خوض المباريات الودية قبل استئناف النشاط الرياضي من جديد .
وتمكن لاعبي نادي الزمالك من تسجيل 11 هدف من خلال خوض 4 مباريات أمام كل من " سموحة ، ودجلة ، وبيراميدز ، وطنطا "، بواقع 5 أهداف في شباك سموحة و4 أهداف في دجلة وهدفين في طنطا
ثبات دفاع نادي الزمالك
أصبح التمسك الدفاعي لنادي الزمالك أحد أبرز مكاسب الفريق الأول عقب خوض اللقاءات الودية حيث سكن مرمي الفريق الأبيض 3 أهداف فقط حتى الآن.
عودة جنش لصفوف الفريق .
بدأ باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مشاركة محمود عبد الرحيم جنش، حارس الفريق الأول في اللقاءات الودية عقب شفائه نهائيا من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته بصفوف المنتخب الوطني .