AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المحكمة العليا تلغي قرارها بشأن الاتحاد الموريتاني .. صورة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:27 م
رئيس الاتحاد الموريتاني
رئيس الاتحاد الموريتاني
Advertisements
محمد سمير
أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، أنه توصل اليوم الثلاثاء، بحكم المحكمة العليا بإلغاء قرارها السابق، الذي يلزم الاتحاد بدفع مبلغ 75 ألف يورو لصالح نادي الوئام، كعائدات لانتقال لاعبي النادي الحسن العيد وعالي أعبيد إلى ليفانتي الإسباني.


وجاء قرار المحكمة الجديد، بعد طعن تقدمت به الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، ضد القرار السابق.


وقالت المحكمة في منطوق الحكم الجديد، الصادر اليوم الثلاثاء: "قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا (غرفة المشورة) قبول الطعن شكلًا وأصلًا وإلغاء القرار المطعون فيه".


وأعرب الاتحاد الموريتاني في بيان مقتضب، عن ارتياحه الكامل لهذا الحكم الذي يعيد الأمور إلى نصابها، ويعيد الحق إلى أهله، كما يؤكد سلامة الإجراءات المدنية والمالية التي اتبعها الاتحاد في هذه القضية.
المحكمة العليا تلغي قرارها بشأن الاتحاد الموريتاني .. صورة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن استئناف عقوبة مانشستر سيتي

تلقى تهديدات.. رئيس الكاف يقلب الطاولة على الترجي في محكمة"التحكيم الرياضي"

مصادر تونسية: شهادة رئيس الكاف لن تؤثر على القرار النهائي في قضية الوداد والترجي

فضل الله: كاف سيواجه أزمة كبيرة حال تجريد الترجي من لقب دوري الأبطال لصالح الوداد

الإدارية العليا تحيل دعاوى مندوبي مجلس الدولة للقضاء الإدارى

كشف قضايا فساد جديدة لنظام قطر.. شبهات حول تورط سفير عربي مع الأمير السابق حمد بن خليفة

ترشيحاتنا

أمين الفتوى ينصح سيدة بعدم الزواج من رجل لهذا السبب.. فيديو

حسب الناس والسيرة الطيبة.. ابن طبيب الغلابة: والدى أوصانا بالفقراء.. فيديو

دولة عربية جديدة تنضم للقائمة الحمراء الفرنسية لانتشار كورونا بها

تريند الفن | حقيقة حبس ابنة فاروق فلوكس.. ومحمد فؤاد يطرح أغنية جديدة

تطورات جديدة في فضيحة مشاهير السوشيال ميديا بالكويت

نشرة الصحة والمرأة.. بعد مبادرة السيسي.. فوائد ممارسة الرياضة.. ونصيحة ذهبية من هاني الناظر لمتعافي كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يفجر مفاجأة بشأن المراكز الصحية قريبا

بفستان قصير.. هند صبري تتألق بإطلالة تبرز جمالها.. شاهد

بعد صورة المايوه.. شاهد نسرين أمين بإطلالة بدوية تبهر متابعيها