المحكمة العليا تلغي قرارها بشأن الاتحاد الموريتاني .. صورة

أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، أنه توصل اليوم الثلاثاء، بحكم المحكمة العليا بإلغاء قرارها السابق، الذي يلزم الاتحاد بدفع مبلغ 75 ألف يورو لصالح نادي الوئام، كعائدات لانتقال لاعبي النادي الحسن العيد وعالي أعبيد إلى ليفانتي الإسباني.









وجاء قرار المحكمة الجديد، بعد طعن تقدمت به الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، ضد القرار السابق.









وقالت المحكمة في منطوق الحكم الجديد، الصادر اليوم الثلاثاء: "قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا (غرفة المشورة) قبول الطعن شكلًا وأصلًا وإلغاء القرار المطعون فيه".







