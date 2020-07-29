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تعليم

غدا.. آخر موعد لتقديم الأبحاث للمرة الثانية لطلاب الفرق الرابعة بحاسبات عبن شمس

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:02 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
نشرت الصفحة الرسمية لكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس إعلانا خاصا لطلاب الفرقه الرابعة المحملين بمقررات من سنوات دراسية سابقة الشعبة العامة عن الفرصة الثانية لتقديم الموضوعات البحثية للفصل الدراسي الثاني 2020/2019. 

وأضافت الكلية ان موعد تقديم الموضوعات البحثية التي لم تقبل في المرة الاولي لطلاب الفرقة الرابعة  المحملين بمقرارت من سنوات دراسية سابقة يوم الاربعاء الموافق 29/7/2020من خلال الكنترول الالكتروني علي LMS. 

وأكدت الكلية ان التقدم في نفس الموضوعات التي لم تقبل لكل طالب حيث تم تحويل الابحاث الي Draftعلي ال LMS ليستطيع الطالب اعادة رفع النسخة المعدلة . 



وأشارت كلية حاسبات ومعلومات الي ان تقديم الموضوعات البحثية لكل المقرارات من الساعة 8صباحا الي الساعه 23:59.


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