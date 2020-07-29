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ديني

ثلاثة قساوسة بقنا يشترون صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:00 ص
ثلاثة قساوسة بقنا
ثلاثة قساوسة بقنا يشترون صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
صرح الشيخ محمد الطراوي مدير مديرية أوقاف قنا بأن مشروع صكوك أضاحي الأوقاف مشروع وطني لخدمة الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين والمناطق النائية والمحافظات الحدودية.

وأضاف الطراوي، في بيان، أن مشروع صكوك الأضاحي، يجمع أبناء هذا الوطن تحت رايته، حيث قام القس اسطفانوس فوزى والقس أنطونيوس وديع والقس زكريا عاطف، بشراء ثلاثة صكوك أضحية من إدارة أوقاف العركي بمركز فرشوط بمحافظة قنا، وذلك مشاركة منهم في هذا المشروع الوطني. 

وحققت مديرية أوقاف الجيزة الــ 500 صك الثانية في مسابقة العشر الأول من ذي الحجة في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، ليرتفع رصيد المديرية إلى 4060 صكًّا، وتقترب من تجاوز حصيلة العام الماضي .

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها اثنا عشر ألفًا وخمسمائة جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف 
الجيزة ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف. 

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