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توك شو

موقف كوميدي.. زوجة فريد شوقي تكشف كيف تعرفت عليه

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:13 ص
فريد شوقي
فريد شوقي
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عبد الخالق صلاح
وصفت سهير ترك، زوجة الفنان الكبير فريد شوقي، زوجها الراحل أنه كان خفيف الظل و"جدع"، مشيرة إلى أنه مرّ بأكثر من أزمة طوال حياته، وبالتحديد مشكلات في القلب.

وأضافت "ترك"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى: "هو طول عمره متفائل، وعمره ما فقد ابتسامة، وحسيت انه مكتئب وبداية النهاية لفريد شوقي؛ وده بعد عملية عملها في رجلُه وغير المفصل، من بعدها بقى واحد تاني".

وتحدثت ترك عن كيفية التعرف على "وحش الشاشة" قائلة: "أول مرة شفته كنت في إسكندرية روحنا نتفرج على "الدلوعة" في مسرح نجيب الريحاني، روحت أسلم عليه وأنا مكسوفة جدا، ولما روحت أسلم عليه قولتله لو سمحت وديني عند مدام ماري منيب، وكان موقف كوميدي جدا، وبعد ما روحتلها قولتلها أنا عاوز أسلم على أستاذ فريد شوقي".

وقالت: "بعدها قالي عدي عليا في المكتب، عديت عليه، ولاقيت واحد صحفي رزل قاعد يعاكسني، ولما حكيت لفريد هزأه، وجه قالي تتجوزيني؟؛ قولتله أنت مش متجوز؟، قالي: لا، أنا انفصلت، جه وقابل ماما وبابا، وكتبنا الكتاب، وخدني من الدار للنار، وفي فترة الخطوبة كان بيديني سيناريوهات أقراها، وياخد رأيي فيها".
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