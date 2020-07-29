موقف كوميدي.. زوجة فريد شوقي تكشف كيف تعرفت عليه

وصفت سهير ترك، زوجة الفنان الكبير فريد شوقي، زوجها الراحل أنه كان خفيف الظل و"جدع"، مشيرة إلى أنه مرّ بأكثر من أزمة طوال حياته، وبالتحديد مشكلات في القلب.





وأضافت "ترك"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى: "هو طول عمره متفائل، وعمره ما فقد ابتسامة، وحسيت انه مكتئب وبداية النهاية لفريد شوقي؛ وده بعد عملية عملها في رجلُه وغير المفصل، من بعدها بقى واحد تاني".





وتحدثت ترك عن كيفية التعرف على "وحش الشاشة" قائلة: "أول مرة شفته كنت في إسكندرية روحنا نتفرج على "الدلوعة" في مسرح نجيب الريحاني، روحت أسلم عليه وأنا مكسوفة جدا، ولما روحت أسلم عليه قولتله لو سمحت وديني عند مدام ماري منيب، وكان موقف كوميدي جدا، وبعد ما روحتلها قولتلها أنا عاوز أسلم على أستاذ فريد شوقي".



