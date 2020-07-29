اتهامات متبادلة بالضرب والتعذيب بين جوني ديب وامبر هيرد.. والأخيرة تبكي أمام المحكمة

يومًا تلو الآخر، يتم تداول مفاجأت وأسرار عن حياة النجم العالمي جوني ديب الذي يخوض معركته القضائية ضد زوجته السابقة الممثلة الامريكية امبر هيرد بتهمة التشهير به والإساءة لسمعته بتعديه عليها بالضرب.





وخلال جلسات القضية ، كشف جوني ديب أنه خسر نصف مليار دولار على مدار السنوات الماضية بسبب سوء إدارة أعماله التي كبدته خسارة وصلت لـ 510 مليون دولار أمريكي، حيث قام بدفع 5 ملايين غرامة بسبب تجاهلهم دفع الضرائب لمدة 13 عامًا.





وقال جوني ديب إن مديري أعماله حصلا على 19 مليون دولار بالخطأ كعمولة لهما، مصرحًا: " تعرضت للخيانة".





من جانبهما، أشار مدير أعمال النجم العالمي إلى أنه كان يهدر امواله بشكل مبالغ فيه بشرائه منازل تقدر بـ 60 مليون دولار أمريكي وجزيرة خاصة وتخصيص مبلغ 25 الف دولار امريكي شهريا لشراء الخمور.













وفي 2001 ، اشترى جوني ديب يخت فاخر بـ 16 مليون دولار أمريكي بالاضافة الى مصاريفه الشهرية التي تصل الى 270 الف دولار امريكي.









وقدم دفاع جوني ديب الى قاضي المحكمة البريطانية تسجيل صوتي يكشف ان امبر هيرد هي من هددته بالتعدي والضرب على جوني ديب وليس الاخير، ومن جانبها اعترفت الممثلة الامريكية انها قامت بذلك الشيء.





كما وصفت امبر هيرد ليلة زفافها من جوني ديب بأنها اكثر ليلة شعرت بها بالوحدة في حياتها.





في اليوم العاشر لقضية النجم العالمي جوني ديب وزوجته الممثلة الامريكية امبر هيرد، التي تتصدر الصحف الاجنبية زعمت " امبر" ان النجم الامريكي الشهير هددها بالقتل عدة مرات.





ووجهت امبر هيرد اتهامات لجوني ديب امام المحكمة البريطانية العليا انه تعدى عليها لفظيا وجسديا بما فيهم من صراخ وضرب وصفع وركل بالارجل و ايضا محاولة خناقها.





واضافت الممثلة الامريكية ان هذه الحوادث كانت قاسية وعنيفة للغاية قائلة :" كنت اشعر بالخوف لانه كان سيقلتني اما عمدا او اذا فقد وعيه".





واشارت امبر هيرد ان الحالة الجنونية التي كانت تصيب جوني ديب بسبب ادمانه للمخدرات والكحوليات.









نفت النجمة العالمية امبر هيرد ادعاء زوجها النجم العالمي جوني ديب انها تسببت له في عاهة مستديمة بقطع جزء من اصابعه او قيامها بإطفاء السجائر في وجهه كما زعم خلال نشوب خلافات بينما خلال فترة استقرارها في أستراليا.





واشارت امبر هيرد الى ان عندما قامت بالقاء زجاجة الفودكا خلال شجارهما على الأرض وليس صوبه، كما زعم من قبل.





واكدت امبر هيرد ان سبب قطع اصبع جوني ديب لانه قام بالقاء عليها اكثر من 30 زجاجة وكأنها قنابل يدوية على حد قولها.





وكشفت رسائل نصية بين امبر هيرد ووالدتها انها حزينة من تصرفات جوني ديب وذلك في ٢٠١٣ قائلة عليهإنه مجنون يا أمي، عنيف ومخبول. أنا حزينة للغاية أن هذا هو من أحبه".





واعترفت الممثلة الامريكية للمحكمة البريطانية العليا ان جوني ديب كان عنيفا بسبب تأثير مخدرات وكحوليات.





واتهمت امبر هيرد ، طليقها جوني ديب عدة اتهامات منها تعديها عليها بالضرب وتهديدها بالقتل وادمانه للمخدرات والكحوليات.



