أفلام يمكنك مشاهدتها بالمنزل أول أيام عيد الأضحى

تحتفل شبكة قنوات " MBC مصر"، بعيد الأضحي بعرض مُختارات مميزة من البرامج والمسرحيات والأفلام الكوميدية المتنوعة عبر قناتي " MBC مصر"، و" MBC مصر2"، من خلال خريطة برامجية شاملة بداية من غدا الخميس.



وتبدأ الشبكة بنقل وقفة عرفات على الهواء مباشرة فى تمام العاشرة صباحًا، وتنقل مُباشرة جانب من مناسك الحج حتى السادسة مساءً.





ثم تعرض في تمام العاشرة مساءً فيلم "الرسالة" بطولة عبد الله غيث، ومنى واصف. وعلى مدار أيام العيد وبداية من يوم الجمعة تعرض قناة "MBC مصر" يوميًا فى الواحدة ظهرًا حلقات مُجمعة خاصة من الدراما التاريخية المميزة "عمر".



وتعرض قناة "MBC مصر" يوميًا طوال أسبوع العيد في تمام العاشرة مساء فيلم عربي، حيث تعرض "الجمعة" فيلم "ظرف طارق" بطولة أحمد حلمي، ونور.