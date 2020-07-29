مصطفى مكي يكتب: ماتخافوش على مصر

في ظل المخاطر التي تحاك بالبلاد من جميع الجهات وفي ظل المؤامرات التي يخطط لها كارهو هذا الوطن العظيم ولأن الله حبا هذا الوطن بقائد عظيم ذي أفق متسع رئيسنا وبطلنا الزعيم المشير عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية البطل العظيم الذي أنقذ مصر من مؤامرات الدول الكارهة لمصر وتسعي لانهيار الوطن المقدس بأفعال المرتزقة من الجماعة الإرهابية والإخوان غير المسلمين ولأن مصر حباها المولي بالامن والأمان ولظهور بطلنا في الوقت المناسب بحكمته وإدارته لهذه المعركة جعلت العالم جميعا يهتف ويتغني بمصر .









حقا يا مصر.. لقد حباكِ الله ببطل عظيم أنقذك من الخراب والدمار الذي كان يسعي إليه أعداؤك ولم يكتف البطل بانقاذك بل جعل اسم مصر - اي دولة مصر- دولة قوية لها سلطتها وأمنها وأعدها بجيش مصري عظيم ليكون من أقوي 10 جيوش في العالم وبدور البطل المغوار فتح الله علي يده كنوز مصر البشائر من الذهب والغاز الطبيعي وبترول وثروات طبيعية عظيمة بخلاف سلسلة المشروعات القومية سواء في الطرق أو البنية التحتية أو الكهرباء والمدن الجديدة وتسهيلات في التشريعات الاقتصادية التي تستهدف زيادة الناتج القومي .







