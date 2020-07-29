د.هبة شفيق تكتب: 68 عاما وكلنا جيش الوطن

مرت ثمانية وستون عامًا على ثورة يوليو المجيدة، الثورة التي أظهرت مدى قوة الإلتحام وصلابة العلاقة بين جيش مصر وشعبها. ولا يتعجب أحد حين يتصدر هاشتاج # كلنا الجيش المصري مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يجوز أن يطلق عليه أحد مصطلح "ترند"، فالمشاعر الوطنية النبيلة تجري في عروق كل مصري أصيل. إن الشعب المصري والجيش هما فداء الوطن وحماته، أشداء على المعتدين، بالمرصاد للحاقدين، معا في رباط واحد ضد كل أثيم.





لقد أحاط بمصر العديد من التحديات الداخلية والإقليمية وفي مقدمتها الإرهاب وداعموه، وسد النهضة الأثيوبي، والتدخل التركي الطاغي بليبيا. وإذا نظرنا إلى ما يحدث في ليبيا، فإن أمن الجبهة الغربية لمصر أمر بالغ الأهمية، فقد كانت الصحراء الغربية أحد أهم المعابر التي استخدمتها الجماعات الإرهابية في تمرير السلاح وتهريب القذائف والصواريخ إلى جماعات الإخوان وداعش الإرهابية، وانعكاسات ذلك السلبية على الأمن القومي المصري. إن التهديدات التركية النابعة من أطماع الخلافة العثمانية لأردوغان تثير في الأذهان ضرورة التصدي لأي تهديد، والبقاء في يقظة من المؤامرات التي يحيكها المرتزقة والخائنون ضد دولتنا الأبية. فكل المخططات قد كشفت، وأساليب التلاعب والتزييف قد رصدت،وأنه لا سبيل لأردوغان من التحكم والسيطرة على الأراضي الليبية، وأن داعش اليد الذي تستخدمها تركيا في تحقيق أهدافها الاستعمارية بالدول العربية، ونهب ثرواتها من ماء ونفط وأراض ستشهد بترًا قريبًا في ليبيا.





إن شعار "مصر وليبيا شعب واحد.. مصير واحد" يعبر عن حقيقة ليس مجرد تجاور جغرافي، لكنه انصهار تاريخي واجتماعي فرضه الموقع الجغرافي على جيوسياسية العلاقات بين البلدين. وبالتالي فلا عجب أن كانت مصر أولى الدول التي اعترفت وتعاملت رسميًا مع ليبيا بعد أن نالت الاستقلال. وليس غريبًا على الإطلاق أن تأتي كلمات مشايخ وأعيان القبائل الليبية مليئة بمشاعر الحب الاحترام لمصر وقيادتها، فهم أحفاد عمر المختار شيخ الشهداء المجاهدين ضد الاستعمار، وأن تكون قبائل ليبيا وشبابها هم أول المتصدين لمرتزقة تركيا وميليشيات السراج وأردوغان.





إن الاتفاق الذي وقعته تركيا مع حكومة الوفاق سمح لهم بالتدخل العسكري وأنهم في سعيهم للتقدم نحو الهلال الليبي النفطي وفي مخططهم الاستيلاء على سرت التي بها قاعدة الجفرة الجوية. لذلك كان تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن سرت خط أحمر. لذلك فإن الاتفاق العسكري الذي وقعته طرابلس مع أنقرة لابد أن يكون في مواجهته اتفاق بين القاهرة وطبرق للتعاون العسكري بناء على التفويض الذي قدمه مشايخ وأعيان القبائل الليبية خلال مؤتمرهم بالقاهرة.





إن الحدود المصرية هى خط أحمر وأمن مصر القومي لا يمكن التفريط فيه. فمازلنا نخوض حربا ضد الإرهاب والتطرف والخائنين، سقط فيها شهداء من جنودنا البواسل وسالت أطهر دماء على أرض مصرنا الغالية. ولا يجب الالتفات إلى أي تصريحات استفزازية أو معلومات مضللة فالأمر ليس كما يدعي البعض أننا نقحم أنفسنا فيما ليس لنا به شأن، علينا جميعا أن نستوعب خطورة التواجد التركي في ليبيا على أمننا القومي، وأن ترك ليبيا لمصيرها لتقع فريسة لمليشيات السراج وأردوغان وداعش (لا سمح الله)، هو تهديد لبلدنا مصر–حفظها الله من كيد الكائدين وحقد الحاقدين.