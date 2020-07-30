تقارير ليبية: عناصر الإخوان وحكومة الوفاق اعتقلوا موظفين روس بطرابلس

كشف تقارير صحفية ليبية، عن تفاصيل اعتقال موظفي الشركة العسكرية الخاصة "مار" في روسيا البيضاء، وقالت التقارير إن عناصر الإخوان وحكومة الوفاق غير الشرعية حاولوا استدراجهم إلى طرابلس من أجل استخدامهم لإثبات وجود مخربين روس في ليبيا





جدير بالذكر أن أمس الأربعاء، تم اعتقال 33 مواطنا روسيا في العاصمة البيلاروسية مينسك، وتحدّثت وكالة الأنباء "بيلتا" عن تفاصيل الحادثة، حيث أشارت تقارير صحفية أن المعتقلين وصلوا إلى مينسك بهدف زعزعة استقرار الأوضاع في البلاد خلال الانتخابات الرئاسية في روسيا البيضاء.





وأوضحت التقارير الصحفية، أن مصدر من طرابلس فجر مفاجأة بتصريحه أن عناصر الإخوان الإرهابية وأعضاء حكومة الوفاق الوطني بمساعدة الاحتلال التركي كانوا يحاولون استدراج الروس إلى ليبيا وفقا للخطة الموضوعة من قِبل حكومة الوفاق ومستشاريها الأجانب، لإيجاد حجة مقنعة لدعوة موظفي "مار" إلى تركيا ليتم بعد ذلك نقلهم إلى طرابلس.



