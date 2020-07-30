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أخبار العالم

تقارير ليبية: عناصر الإخوان وحكومة الوفاق اعتقلوا موظفين روس بطرابلس

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:41 ص
صدى البلد
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احمد شريف
كشف تقارير صحفية ليبية، عن تفاصيل اعتقال موظفي الشركة العسكرية الخاصة "مار" في روسيا البيضاء، وقالت التقارير إن عناصر الإخوان وحكومة الوفاق غير الشرعية حاولوا استدراجهم إلى طرابلس من أجل استخدامهم لإثبات وجود مخربين روس في ليبيا 

جدير بالذكر أن أمس الأربعاء، تم اعتقال 33 مواطنا روسيا في العاصمة البيلاروسية مينسك، وتحدّثت وكالة الأنباء "بيلتا" عن تفاصيل الحادثة، حيث أشارت تقارير صحفية أن المعتقلين وصلوا إلى مينسك بهدف زعزعة استقرار الأوضاع في البلاد خلال الانتخابات الرئاسية في روسيا البيضاء.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن مصدر من طرابلس فجر مفاجأة بتصريحه أن عناصر الإخوان الإرهابية وأعضاء حكومة الوفاق الوطني بمساعدة الاحتلال التركي كانوا يحاولون استدراج الروس إلى ليبيا وفقا للخطة الموضوعة من قِبل حكومة الوفاق ومستشاريها الأجانب، لإيجاد حجة مقنعة لدعوة موظفي "مار" إلى تركيا ليتم بعد ذلك نقلهم إلى طرابلس.

وأكدت التقارير أنه بما أن الغرض الأساسي هو استدراج الروس الى ليبيا، لإتمام ذلك تم استخدام حجة إبرام عقد مع المؤسسة الوطنية للنفط، حيث أوضح المصدر أن هذا ضروري لإتمام الخطوة التالية من الخطة، والمتمثّلة في اختطاف موظفي شركة "مار" وعرضهم لاحقًا للعالم على انهم استخباراتيين ومخربين يتبعون لشركة "فاغنر" التي يُزعم وجودها في ليبيا ودعمها للمشير خليفة حفتر وهذا عكس الحقيقة تماما.
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