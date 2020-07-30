بريطانيا تستعد لزيادة مدة العزل الصحي بسبب عودة تفشي كورونا

تستعد الحكومة البريطانية لرفع حالة الطوارئ المنظومة الصحية بعد تحول مدينة ليستر إلى بؤرة لتفشي وباء فيروس كورونا.

وبحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن حالات الإصابة بفيروس كورونا تتسارع في مدينة ليستر بشكل مخيف؛ ما قد يدفع الحكومة إلى مد مدة العزل الصحي.





ووفقًا للتقارير الطبية التي أشارت إلى أن المواطنين في بريطانيا يصابون بفيروس كورونا بطريقة سريعة جدا في الفترة الأخيرة، وحتى المتعافون يصابون مرة أخرى.





كما أفادت التقارير، بأن المستشفيات لن تتمكن من علاج جميع الحالات، وقد تزيد فترة العزل على 14 يوما لتجنب موجة أعنف للوباء.



