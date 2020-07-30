حدث ليلا.. شيخ الأزهر: يوم عرفة من أفضل أيام الدنيا.. موقع أمريكي: مصر قوة مرعبة.. وموسيقار يحاول إقناع الفنانة نجاة بالعودة للغناء

أوصى الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالإكثار بالدعاء في

، الموافق التاسع عشر من شهر ذي الحجة وأكدت السنة النبوية أن

مستجاب، ووردت صيغة دعاء يوم عرفة في حديث نبوي صحيح وهو: «لا

إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».