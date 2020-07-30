حدث ليلا.. شيخ الأزهر: يوم عرفة من أفضل أيام الدنيا.. موقع أمريكي: مصر قوة مرعبة.. وموسيقار يحاول إقناع الفنانة نجاة بالعودة للغناء

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة والأحداث المثيرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، ونستعرضها على النحو التالي:
أشاد موقع "المونيتور" أمريكي بقدرات الجيش المصري، وقدرة جنوده على مواجهة الإرهابيين، وذلك بعدما أحبط الجيش المصري هجومًا إرهابيًا في مدينة بئر العبد بشمال شبه جزيرة سيناء ، ويعتقد المحللون أنه مرتبط بوعيد مصر القوي لمنع الإرهاب والمرتزقة في ليبيا.
دعاء يوم عرفة أوصى الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالإكثار بالدعاء في يوم عرفة، الموافق التاسع عشر من شهر ذي الحجة وأكدت السنة النبوية أن دعاء يوم عرفة مستجاب، ووردت صيغة دعاء يوم عرفة في حديث نبوي صحيح وهو: «لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».
قررت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر من وإلى دولة الكويت باستثناء المقيمين القادمين من بنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وباكستان وإيران والنيبال.
أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن يوم عرفة من أفضل أيام الدنيا؛ ففيه تتنزل الرحمات، ويباهي الله بأهل عرفة ملائكته.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن ألمانيا لم تفِ بالرسوم المستحقة لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ولذلك قررت إدارته نقل بعض القوات الأمريكية من هناك.
قررت إحدى المحاكم المغربية، سجن الفنانة دنيا بطمة 8 أشهر؛ في قضية ابتزاز فنانين، وفضح شخصيات شهيرة.
دعاء يوم عرفة للمريض مكتوب بالشفاء العاجل، لعله أفضل دعاء يقال للمريض في أحب الأيام يوم عرفة ، حيث إنه طوق نجاة لأولئك الذين أعياهم التعب وأهلكهم المرض، فليس هناك أفضل من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، حيث إن الشفاء بيده عز وجل، فإذا ما أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون، والاستعانة بالسُنة النبوية في دعاء للمريض يعجل له بالشفاء يعد أحد الوصايا النبوية الشريفة، فقد حثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الدعاء للمريض مكتوب، بل وأرشدنا إلى أفضل ادعية الشفاء وما يقال من دعاء للمريض بالشفاء العاجل.
كشف الموسيقار الكبير يحيى الموجي، عن إمكانية عودة الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة للغناء مرة أخرى.
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه ورد عن السلف الصالح أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، سواء للحجاج وغير الحجاج، منوهًا بأن هناك أدعية يوم عرفة لغير الحجاج .
دعاء يوم عرفة مكتوب لصرف فسقة الإنس والجن، لعله من تلك الأدعية، التي يبحث الكثيرون عنها، لأنها تعد سبيلهم الوحيد للخلاص من شرور فسقة الإنس والجن، وقد زادوا واتسع سلطانهم بسبب ضعف النفوس، والغفلة عن حقيقة قوله تعالى: «قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ» الآية 51 من سورة التوبة، من هنا فإن دعاء يوم عرفة مكتوب يعد أفضل وصفة أو حجاب للنجاة من تلك الشرور.