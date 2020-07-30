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مرأة

لو شعرك خفيف .. وصفة سحرية لزيادة كثافة قبل عيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:14 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
مع حلول عيد الاضحى المبارك تعاني أغلب النساء من مشاكل الشعر الشائعة وأغلبهم مشكلة الشعر الخفيف وقدم موقع boldsky وصفة لتكثيف الشعر .


مكونات وصفة تكثيف الشعر

زبادي
جرجير
1/4 كوب زيت جوز هند



طريقة تحضير وصفة تكثيف الشعر


- يتم خلط المكونات في الخلاط جيظا حتى يصبح قوامه متناسق .


- يتم غشل الشعر بالشامبو ومن ثم وضع الخليط مدة 30 دقيقة ومن ثم احضار فوطة سخنة وتغطية الشعر.


- اشطف الشعر جيدا وكرر الوصفة مرتين في الشهر وشاهدي الفرق. 
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