لو شعرك خفيف .. وصفة سحرية لزيادة كثافة قبل عيد الأضحى

مع حلول عيد الاضحى المبارك تعاني أغلب النساء من مشاكل الشعر الشائعة وأغلبهم مشكلة الشعر الخفيف وقدم موقع boldsky وصفة لتكثيف الشعر .
مكونات وصفة تكثيف الشعر
زبادي
جرجير
1/4 كوب زيت جوز هند
طريقة تحضير وصفة تكثيف الشعر
- يتم خلط المكونات في الخلاط جيظا حتى يصبح قوامه متناسق .
- يتم غشل الشعر بالشامبو ومن ثم وضع الخليط مدة 30 دقيقة ومن ثم احضار فوطة سخنة وتغطية الشعر.
- اشطف الشعر جيدا وكرر الوصفة مرتين في الشهر وشاهدي الفرق.
مكونات وصفة تكثيف الشعر
زبادي
جرجير
1/4 كوب زيت جوز هند
طريقة تحضير وصفة تكثيف الشعر
- يتم خلط المكونات في الخلاط جيظا حتى يصبح قوامه متناسق .
- يتم غشل الشعر بالشامبو ومن ثم وضع الخليط مدة 30 دقيقة ومن ثم احضار فوطة سخنة وتغطية الشعر.
- اشطف الشعر جيدا وكرر الوصفة مرتين في الشهر وشاهدي الفرق.