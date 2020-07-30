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محافظات

تنفيذي مدينة العريش يكلف رؤساء الأحياء بمنع ذبح الأضاحي في الشوارع

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:47 ص
المجلس التنفيذي لمدينة
المجلس التنفيذي لمدينة العريش
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احمد صالح
قرر المجلس التنفيذي لمدينة العريش محافظة شمال سيناء ، برئاسة العميد ماجد أحمد رئيس المدينة ، تكليفة رؤساء الأحياء بمتابعة أحوال النظافة ، وعدم ذبح الأضاحي في الشوارع أو خارج السلخانة ، وعدم إلقاء الجلود في المقالب او التجمعات وتحرير محاضر بيئة مباشرة لكل من يخالف ذلك ، كما يمنع تراكمها أمام المساجد.

كما شدد على متابعة تعليمات اللواء المحافظ بشأن استمرار وقف تشغيل الشواطئ والكافيهات والنوادى خلال إجازة العيد منعا للتجمعات .

كما قرر المجلس متابعة اعمال البناء والتعلية وأي أعمال تخالف قرار رئاسة الوزراء وتفعيل القانون ، خلال اجازة العيد ، والاستعانة بالنجدة حال اقتضى الأمر .

وقرر المجلس تكليف رؤساء الأحياء بمتابعة الاشغالات علي الأرصفة وفي الشوارع الرئيسية ، وإخلاء الأرصفة المدينة والأحياء .

وأعلن المجلس أنه في حال شكاوي القمامة الاتصال برقم شكاوي شركه النظافه على الرقم ٣٣٤١٥٧٠ في اي وقت علي مدار الساعه للمواطنين .
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