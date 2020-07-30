أبوظبي تطلق سلسلة "مسابقات الفنون" للطلبة في الإمارات من جميع الأعمار

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي سلسلة من المسابقات عبر الإنترنت في مجالات الفنون المرئية وفنون الأداء، تحت عنوان "مسابقات الفنون"، والمخصصة للطلبة في الإمارات من جميع الأعمار، بهدف تمكين الشباب من اكتشاف قدراتهم الإبداعية وتطوير مهاراتهم الفنية، وتم فتح باب التسجيل للمسابقة يوم الثلاثاء 28 يوليو الجاري والذي سيستمر حتى 24 أغسطس المقبل.





وجاء إطلاق هذه السلسة بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي وأكاديميات الدار، إضافة إلى المواقع الثقافية التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بما فيها قصر الحصن، المجمّع الثقافي، متحف اللوفر أبوظبي، منارة السعديات، وبيركلي أبوظبي، وذلك في إطار استراتيجية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لإثراء المشهد الفني والثقافي المحلي ورفده بالمواهب الجديدة.





تضم سلسلة "مسابقات الفنون" عشر منافسات في مختلف مجالات الفنون المرئية وفنون الأداء، والتي تقام افتراضيًا عبر الإنترنت، وستتاح فرصة المشاركة لجميع الطلبة من مختلف المراحل العمرية. وتتوزع المسابقات على مجموعة من المؤسسات الثقافية والتعليمية، حيث تنظم بيركلي أبوظبي مسابقات المسرح والصوت، وينظم متحف اللوفر أبوظبي مسابقة الفنون المرئية، أما مسابقة الفئات متعددة التخصصات سيتم الإشراف عليها من قبل قصر الحصن، ومسابقات الموسيقى والفنون البصرية في أكاديميات الدار، أما مسابقة التصوير الفوتوغرافي ستنظّم من قبل استوديو منارة السعديات للتصوير الفوتوغرافي، هذا إلى جانب مسابقة الفنون المرئية والتي يستضيفها استوديو الفنون في منارة السعديات. كما سيتم تسليط الضوء على المواهب المشاركة من قبل دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ومسابقة الخط العربي التي ينظمها بيت الخطّ في المجمّع الثقافي بأبوظبي.





تنطلق "مسابقات الفنون" مع مهمّة دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي المتمثّلة في تعزيز مواهب الشباب وتشجيع التعبير الإبداعي بجميع أشكاله. سلسلة المسابقات مفتوحة لمشاركة جميع القدرات والمهارات الفنية المختلفة، وليس فقط للفنانين ذوي المهارات المعروفة، ولكن أيضًا أولئك الذين لا يدركون بعد مدى إمكاناتهم الإبداعية، ومن الممكن أن يكتشفوا مواهبهم الفريدة، التي يمكن أن تكون هواية أو شغف جديد للمضي قدمًا في الحياة.









سيتم اختيار الفائزين في الجولة الأولى من قبل لجنة تحكيم خاصة من كل المؤسسات المشاركة، ويتم منح الجوائز للفائزين في كل مجال وبحسب الفئة العمرية، إلى جانب عرض جميع الأعمال الفنية الفائزة في معرض خاص تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي للطلبة عبر الإنترنت.





سيدخل بعد ذلك الفائزين من كل فئة تلقائيًا في التصفيات النهائية "خيار الناس"، والتي ستشهد دعوة مجتمع #الثقافة_للجميع والجمهور الإماراتي للتصويت على أعمالهم الفنية المفضلة عبر الإنترنت من خلال حملة "شباب الثقافة" (CulturAll Youth) على مواقع التواصل الاجتماعي، واختيار أبطال السلسة الافتتاحية لـ"مسابقات الفنون".



