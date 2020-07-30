إبراهيم رضوان يكتب: رجل وزمان!

من وسط كل الوجوه المتقدمة لمجلس الشيوخ بالإسكندرية، يبرز اسم الدكتور طارق القيعي، رئيس قسم الزهور والزينة بكلية الزراعة وعميد الكلية فيما بعد ورئيس المجلس الشعبي المحلي بالإسكندرية خلال فترة طويلة تمتد من 1997 – 2006، ويعد من الخبراء القلائل في مجال التطوير والتنمية في مجال المحليات.











ومن لا يعرف الدكتور طارق القيعي، فقد تصدى لمافيا الأراضي خلال هذه الفترة، ووقف لهم المرصاد، كما بذل جهدا كبيرا من أجل تجميل الإسكندرية وإعادتها إلى رونقها المفقود، ولا أحد ينسى معركته من أجل الإبقاء على حديقة الإسعاف وعدم التفريط فيها.









فوق كل هذا، فالدكتور طارق القيعي شكل ثنائيا رائعا مع اللواء عبد السلام المحجوب، محافظ الإسكندرية الأسبق، من أجل إعادة التنسيق الحضاري والجمالي للمدينة، كما كان له دور وطني فعال في محاربة جماعة الإخوان الإرهابية.









بعد مرور كل هذه السنوات، وابتعاد الرجل عن ساحات العمل العام، لم ينس يوما أنه معجون بالسياسة، وأنها تسري في دمه، وأنه قادر على خدمة الوطن في موقع جديد، ومن خلال إلحاح الناس والمقربين قرر خوض الانتخابات.









لقد كان للدكتور القيعي تجربة فريدة في العمل وقيادة المجلس المحلي في محافظة الإسكندرية في أحرج الفترات من عمر الوطن، بل وتصدى لكثير من مافيا الفساد ممن تخصصوا في سرقة الأراضي التي كانت تحدث جهارا نهارا وبالأمر المباشر.











إضافة إلى كل هذا، كان "القيعي" سباقا إلى محاربة العشوائيات، داعيا إلى تسكين الناس في مساكن آدمية، ورفع هذا في تقارير مثبتة وموثقة إلى الجهات الرقابية ولكن كان مصيرها أدراج المكاتب.











أتعجب بشدة من حمى الترشح لمجلس الشيوخ من أشخاص لا يحملون إلا "الكاش" في جيوبهم، ولا يتحدثون إلا بلغة التجار، يسعون إلى الحصانة بأي طريقة، غير عابئين بما يمر به الوطن، في حين أن من لهم الحق في ذلك يتقدمون بخطوات ثقيلة خجولة، يدفعهم الناس إلى ذلك دفعا، فهل سيعي الناخب أيهم أحق بصوته خاصة بعد زوال سكر وأرز الإخوان!