١٣ حالة كورونا يقضون العيد وسط أسرهم بعد خروجهم من عزل الأقصر.. صور

شهد مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى بقيادة الدكتور خلف عمر، مدير عام المستشفى، اليوم الخميس، خروج ١٣ حالات تعافٍ من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، وذلك بعد مرور الدكتور أحمد خليل، مدير العزل، على الحالات قبل الخروج.









وقال الدكتور خلف عمر، إن جميع الأطباء والتمريض داخل المستشفى يعملون يدا واحدة لخدمة أهالينا فى الأقصر وتقديم أفضل خدمة صحية داخل المحافظة.









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وأضاف: "إننا قادرون على تخطى الأزمة، وذلك بفضل الوعى عند الشعب الأقصرى"، موضحًا أنه منذ 6 يونيو الماضى وحتى الآن نجحت الفرق الطبية فى تحقيق سلسلة من النجاحات، بعد أن ألقى على عاتقها العلاج للمصابين بفيروس كورونا واستقبالهم بصورة يومية، وكذلك قيام فرق العزل داخلها بإجراء جميع الجراحات المطلوبة للمصابين بكورونا بمختلف التخصصات، فهى المستشفى الوحيد فى الأقصر التى تجرى عمليات جراحية للمصابين بكسور وغيرها بين مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر".









وأوضح الدكتور محمد مجاهد، نائب المدير، أن "معدلات الشفاء داخل المستشفى في ازدياد مستمر، ونحن على أعتاب انفراج الأزمة، وذلك مشروط بفضل زيادة الوعي والحفاظ على الإجراءات الاحترازية لدى المواطن الأقصرى".









وقال عبد الرحيم أبو الحجاج، المتحدث الإعلامى لمستشفى الأقصر العام، إنه بذلك وصل عدد المتعافين حتى الآن ٤٠٠ حالة شفاء من كورونا و٢٣ عملية جراحية متنوعة ما بين ولادة قيصرية وعظام وجراحة عامة، وإن الفرق الطبية حققت سلسلة من النجاحات، بعد أن ألقى على عاتقها العلاج للمصابين بفيروس كورونا واستقبالهم بصورة يومية.