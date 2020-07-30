بكل جحود.. شاب يذبح والدته أثناء نومها

ذبح شاب هندي والدته بكل جحود وبرود أعصاب ظنا منه أنه يسعى لراحتها ولكن في الواقع كان بإمكانه أن يبحث عن عمل ليحصل على نقود لعلاجها.











ووفقا لما ورد في صحيفة "ميد داي" الهندية، فإن الشاب اعترف في التحقيقات بأنه ذبح والدته بسكين حاد وهي نائمة لأنها كانت تعاني من ألم في كليتها ولا يملكون المال لعلاجها.











ودافع الشاب عن نفسه قائلا: "لم أقتلها، كنتت أبحث عن شيء يريحها لأني كنت أتألم لها أيضا"، ولكن ذلك الدفاع لم تصدقه المحكمة وقررت معاقبته بالحبس مدى الحياة بسبب جريمته.











جدير بالذكر أن الشاب البالغ من العمر 32 عام كانت بإمكانه العمل ليحصل على المال ولكنه كان كسولا، وحسب ما رواه الشهود أنه كان يرفض فرص العمل التي كانت تعرض عليه وكان يفضل التسول.

