مقتل 560 شخصا.. الحكومة العراقية تكشف حصيلة ضحايا حراك أكتوبر الماضي

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، مقتل 560 شخصا في أول حصيلة رسمية للحراك الشعبي الذي شهدته البلاد في أكتوبر الماضي، ضد الأوضاع المعيشية في البلاد.









ومن ناحية أخرى، نفت خلية الإعلام الأمني في العراق أنباء بشأن سقوط صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية.









وقالت في بيان لها: "تناقلت بعض وسائل الإعلام أنباء غير دقيقة عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي".









وأضافت: "ننفي هذا الأنباء ونؤكد أنه لم يتأشر لدى قيادة عمليات بغداد أي عملية إطلاق أو سقوط لصاروخ بمحيط مطار بغداد الدولي".









وتابعت: "ندعو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات بما يخص الأحداث الأمنية مِن المصادر الرسمية المخولة بذلك".