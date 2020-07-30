AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

يا رسول الله يا قمر المدينة.. طالب أزهري يبدع في الإنشاد الديني

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:44 م
عبد الرحمن محمد
عبد الرحمن محمد
Advertisements
البهي عمرو
أبهر المنشد الشاب، عبد الرحمن محمد عباس، الطالب بـ الأزهر الشريف، جميع الحضور عندما أنشد  "يارسول الله يا قمر المدينة".


وألقى الطالب المنشد خلال حواره  ببرنامج " بيت دعاء" المذاع على قناة النهار أكثر من انشودة فى حب الرسول صلى الله عليه وسلم.


وصفقت مذيعة البرنامج له إعجابا بجمال صوته الذي أبهر جميع الحضور.


يبدأ وقت أداء صلاة عيد الأضحى المبارك حسب دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر للفتوى الإلكترونية منذ وقت ارتفاع الشمس، أي: بعد شروقها بحوالي ثلث الساعة، فتصلى في القاهرة في تمام الساعة الخامسة و38 دقيقة ويمتد إلى زوال الشمس، أي: قبيل وقت الظهر بنحو ثلث ساعة، ولا تصلى بعد ذلك.


أما وقتها في المحافظات، فتؤدى في الإسكندرية الساعة 5.41، وفي شرم الشيخ الساعة 5.30، وفي سوهاج الساعة 5.43، وفي قنا الساعة 5.39، وفي مرسى مطروح الساعة 5.52، وفي كفر الشيخ 5.38، وفي بورسعيد 5.32، وفي بني سويف 5.41، والعريش 5.26، والمنيا 5.44، وأسوان 5.42، وفي أسيوط الساعة 5.44.


وأعلنت وزارة الأوقاف في وقت سابق عن نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، مثلما حدث في صلاة عيد الفطر حسب قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، ولن يتم حضور المصلين في المساجد إلا أن التكبيرات سيتم رفعها من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم ويقتصر حضور الصلاة على الإمام وعمال المسجد دون فتح المساجد للمصلين، وهو ما يعني أن صلاة عيد الأضحى هذا العام ستكون مثل صلاة عيد الفطر الماضي، يتم أداؤها في المنزل.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية إحياء ليلة العيد.. الإفتاء توصى بـ 7 أعمال

تكبيرات عيد الفطر 2020 كاملة.. ومتى يبدأ وقتها

مواعيد صلاة العيد في المحافظات.. وكيفية أدائها بالمنزل

دار الإفتاء تحدد مواعيد صلاة العيد 2020 في مصر بجميع المحافظات

كيفية إحياء ليلة العيد.. طريقة تحميك من موت القلب

بعد صلاة عيد الفطر.. الملائكة تبشر المصلين بـ3 أمور في الدنيا

ترشيحاتنا

هل تناول اللحوم يسبب السرطان؟ .. دراسة تجيب

عداد كورونا العالمي.. مليون إصابة جديدة بالفيروس في 4 أيام

بث مباشر.. توافد الحجاج على جبل الرحمة في صعيد عرفات

علاقات غير مشروعة.. هذا ما تفعله سجانة إسرائيلية مع السجناء الجنائيين

إنتر ميلان يصر على ضم ميسي مقابل 260 مليون يورو

دعاء يوم عرفة مستجاب للرزق وقضاء الحاجات وغفران الذنوب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشاي والقهوة الخضراء.. أيهما أفضل للتخسيس

بـ جمبسوت تايجر شورت.. جوهرة تلفت الأنظار بإطلالة ناعمة

قائمة أسعار أوبل opel من الوكيل بتحديث اليوم .. صور