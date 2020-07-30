أزمة انتخابات الرئاسة الأمريكية..ترامب يطلب تأجيلها خوفا من التزوير..وبايدن يتصدر الاستطلاعات بعد الضربات المتتالية للرئيس..كورونا يصيب الاقتصاد بأسوأ انكماش ربع سنوي في التاريخ

* ترامب ليست لديه سلطة تأجيل الانتخابات ..والكونجرس لن يستجيب

* انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 33% في الربع السنوي من أبريل إلى يونيو

* بايدن في أبريل: ترامب سيحاول إبطال الانتخابات بأي شكل













اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، تأجيل انتخابات الرئاسة المقرر عقدها في 3 نوفمبر المقبل، وذلك حتى يتمكن الناس من التصويت بشكل سليم وآمن، على حد قوله.













لكن ترامب ليس لديه السلطة لتأجيل الانتخابات، وسيتطلب ذلك إجراءات من الكونجرس في هذا الصدد، وهو أمر من غير المرجح أن يقدم عليه مجلس الشيوخ الأمريكي رغم أغلبيته الجمهورية.









ويقول تقرير "ديلي ميل" البريطانية إن تصريح ترامب جاء مباشرة بعد أنباء انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 33% في الربع السنوي من أبريل إلى يونيو، ويمثل هذا الرقم أسوأ انخفاض على أساس فصلي على الإطلاق، ويأتي ذلك في الوقت الذي أغلق فيه فيروس كورونا الشركات، وأخرج عشرات الملايين من وظائفهم وأخرج عشرات الملايين من العاطلين عن العمل وأدى إلى البطالة إلى 14.7%.













ربط ترامب اقتراحه بتأجيل الانتخابات بشكاواه من التصويت عبر البريد، والذي قال مرارا وتكرارًا إنه سيؤدي إلى تزوير الانتخابات. وأظهرت العديد من الدراسات أن عمليات تزوير الناخبين ضئيلة للغاية في الولايات المتحدة إذا كان التصويت عبر البريد.













وقال ترامب عبر تويتر:"مع التصويت العالمي عبر البريد (وليس التصويت الغيابي، وهو أمر جيد) ستكون انتخابات 2020 الأقل دقة والأكثر احتيالية في التاريخ. ستكون محرجة للغاية للولايات المتحدة. تأجيل الانتخابات حتى يتمكن الناس من التصويت بشكل صحيح مؤمن وآمن".









قال هوجان جيدلي، المتحدث باسم حملة إعادة انتخاب الرئيس ترامب، إن الرئيس كان يشكك فقط في شرعية التصويت عبر البريد، ويطرح سؤالا حول الفوضى التي أحدثها الديمقراطيون بإصرارهم على تحويل جميع عمليات التصويت لتكون عبر البريد.









وأضاف:"أنهم يستخدمون فيروس كورونا كوسيلة لمحاولة تأسيس تصويت عالمي بالبريد، مما يعني إرسال كل ناخب مسجل اقتراعا سواء طلبوا ذلك أم لا".









وأوضح:"من المعروف أن قوائم الناخبين مليئة بالعناوين السيئة للأشخاص الذين انتقلوا، أو من غير المواطنين، أو حتى المتوفين". وقال جدلي في بيان إن "التصويت العالمي عبر البريد يدعو إلى الفوضى والتأخير الشديد في النتائج، كما أثبتت الانتخابات التمهيدية للكونجرس في نيويورك حيث ما زلنا لا نعرف من فاز بعد أكثر من شهر".









ومن غير المرجح أن يحظى اقتراح ترامب بتأييد في الكابيتول هيل، ورفض السيناتور الجمهوري جون باراسو من وايومنج على الفور فكرة ترامب بشأن تأجيل الانتخابات.









وقال في برنامج "فوكس بيزنس" صباح الخميس "لا، لن نؤجل الانتخابات. سننهي الانتخابات ويكتمل التصويت بحلول يوم الانتخابات. سيستغرق بعض الوقت لفرز جميع الأصوات".









وسئل النائب العام بيل بار في جلسة استماع يوم الثلاثاء في الكابيتول هيل عما إذا كان للرئيس سلطة تأجيل مسابقة نوفمبر، وقال:"في الواقع لم أتطرق إلى هذا السؤال بموجب الدستور. لم يسبق لي أن طرحت السؤال من قبل، ولم أنظر فيه قط". قال بار أيضًا إنه "ليس لديه أي سبب للتفكير' في أن الانتخابات القادمة ستكون 'مزورة".









يتم تحديد موعد الانتخابات العامة بموجب القانون باعتباره "الثلاثاء التالي بعد أول يوم اثنين من شهر نوفمبر أو الثلاثاء الأول بعد 1 نوفمبر"، وفقًا لقانون 1845 الذي أقره الكونجرس. يمكن أن يغير ذلك التاريخ فقط من خلال قانون جديد".









بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة الثانية من الدستور على الكونجرس - في الواقع - يحدد موعد الانتخابات:"يجوز للكونجرس تحديد وقت اختيار الناخبين، واليوم الذي سيعطون فيه أصواتهم؛ أي يوم سيكون هو نفسه في جميع أنحاء الولايات المتحدة.













لكن تغريدة ترامب قد تثير المخاوف الموجودة بالفعل بين الديمقراطيين من أن الرئيس سيستخدم سلطاته التنفيذية - مثل إعلان الأحكام العرفية - لقمع تحول الناخبين في المناطق الديمقراطية مثل المدن الكبرى.









تظهر الاستطلاعات المرشح الديمقراطي جو بايدن في الصدارة في استطلاعات الرأي الوطنية وفي العديد من الولايات التي ستحدد هوية الفائز بنسبة كبيرة.









وحذر بايدن من أن ترامب قد يسعى إلى إبطال ومحاولة نزع الشرعية عن انتخابات نوفمبر إذا خسر.









وقال بايدن في حملة لجمع التبرعات في أبريل:"ضع علامة على كلماتي: أعتقد أنه سيحاول إبطال الانتخابات بطريقة أو بأخرى، والتوصل إلى بعض المبررات لماذا لا يمكن إجراؤها".









ووصف عمدة سياتل جيني دوركان أن قرار ترامب بإرسال قوات فدرالية إلى مدن الولايات المتحدة مع المظاهرات التي تجري لدعم حركة حياة السود مهمة بأنه"تطبيق جاف للقانون العرفي".









وقال دوركان إن الرئيس ترامب، استهدف بوضوح المدن التي يديرها العمد الديمقراطيون. لقد قال ذلك بنفسه.









وقالت لشبكة "سي إن إن"، في وقت سابق من هذا الأسبوع: "إنه يستخدم تطبيق القانون كأداة سياسية. أكره أن أقول ذلك، لكنني أعتقد حقًا أننا نرى التطبيق الجاف لقانون الأحكام العرفية. هذا رئيس يستخدم قوات إنفاذ القانون والقوات الفيدرالية لأغراض سياسية ويجب أن يكون ذلك مروعًا لكل أمريكي".









كما اقترح ترامب الخميس أن التصويت عبر البريد سيسمح بالتدخل الأجنبي في الانتخابات. وقال:"لقد أثبت التصويت عبر البريد بالفعل أنه كارثة كبرى. حتى مناطق الاقتراع بعيدة. يتحدث الديمقراطيون عن التأثير الأجنبي في التصويت ، لكنهم يعرفون أن التصويت عبر البريد هو طريقة سهلة لدخول البلدان الأجنبية السباق. حتى بعد ذلك، لا يوجد حساب دقيق".









اختارت العديد من الولايات توسيع خيارات التصويت عبر البريد لانتخابات نوفمبر بسبب المخاوف بشأن وباء فيروس كورونا.









انتقد ترامب هذه القرارات، وأنشأ الحزب الجمهوري صندوقًا قانونيًا بقيمة 20 مليون دولار لمحاربتها.









وصوت الرئيس المقيم في فلوريدا غيابيا في العديد من الانتخابات، بما في ذلك الانتخابات التمهيدية الرئاسية للولاية في وقت سابق من هذا العام. كما صوت نائب الرئيس مايك بنس وعدة أعضاء آخرين في إدارته غيابيا. لكن ترامب يرى أن التصويت الغيابي يختلف عن التصويت الواسع الانتشار عبر البريد.









هاجم التصويت عبر البريد ما يقرب من 70 مرة منذ أواخر مارس في المقابلات والتصريحات والتغريدات، بما في ذلك 17 مرة على الأقل هذا الشهر ، وفقًا لإحصاء نشرته صحيفة واشنطن بوست.









وأظهرت الاستطلاعات أن معظم الأمريكيين - بمن فيهم الجمهوريون - يفضلون التصويت الغيابي مع استمرار جائحة فيروس كورونا.









في حالة الظروف المخففة، مثل السفر للعمل أثناء وقت الانتخابات أو أن الشخص طريح الفراش، يمكن للناخبين في معظم الولايات التقدم بطلب للحصول على بطاقات الاقتراع الغيابية للإدلاء بأصواتهم بالبريد قبل تاريخ الانتخابات.









هناك خمس ولايات، كولورادو وهاواي وأوريجون ويوتاه وواشنطن تجري انتخاباتها بالفعل عن طريق التصويت بالبريد.









أصيبت الطوابير الطويلة بالعديد من الولايات خلال الانتخابات الأولية في الأشهر القليلة الماضية. عدد مراكز الاقتراع محدود بسبب نقص العاملين بسبب الفيروس. تعني أيضًا إجراءات التباعد الاجتماعي أن عملية التصويت تستغرق وقتًا أطول.









في الانتخابات التمهيدية في جورجيا في يونيو، انتظر الناخبون في الطابور لساعات دون أن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم لأن نقص العاملين في الاستطلاع والاحتياطات البعيدة عن المجتمع التي سببها فيروس كورونا ساهمت في المشكلة. تم إغلاق بعض الدوائر الانتخابية بسبب عدم وجود موظفين انتخابيين متاحين للعمل، وحد المسؤول من عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول إلى الأماكن المفتوحة لمنع انتشار الفيروس.









اتجه الناخبون إلى تويتر لنشر صور الطوابير الطويلة والإشارة إلى أماكن الاقتراع التي لم تفتح في الموعد المحدد في الساعة 7 صباحًا لمشاكل فنية مع نظام التصويت الجديد، الذي يجمع بين شاشات اللمس وأوراق الاقتراع الممسوحة ضوئيًا في السباقات الرئاسية، ومجلس الشيوخ والعشرات من المسابقات الأخرى، جلبت التصويت إلى موقف ثابت.





في مايو، هدد الرئيس ترامب بوقف أموال اتحادية ل ولايات مثل ميشيجان، التي كانت ترسل بطاقات الاقتراع الغيابية إلى جميع الناخبين المسجلين.









انتقد ترامب أيضًا مبادرة الاقتراع بالبريد في كاليفورنيا، حيث تم إرسال بطاقات الاقتراع إلى الناخبين المسجلين دون الحاجة إلى طلبها رسميًا، ورفع الجمهوريون دعوى قضائية ضد خطوة الحاكم الديمقراطي جافين نيوسوم.









لطالما شك الجمهوريون في أن تسهيل التصويت سيؤدي إلى انتخاب المزيد من الديمقراطيين. يميل الشباب، على سبيل المثال، إلى الميل أكثر ديمقراطية ، ولكنهم أيضًا أقل احتمالًا للتصويت شخصيًا.









بالإضافة إلى ذلك، لطالما اشتكى الجمهوريون من "حصاد بطاقات الاقتراع" حيث يقوم شخص (عادة ما يكون متطوعًا في الحزب) بجمع بطاقات الاقتراع الغيابية من مجموعة من الأشخاص وإرسالها بالبريد الإلكتروني لهم. يسميها الديمقراطيون بجمع بطاقات الاقتراع.









في ثلثي الولايات، يجوز لأي ناخب مؤهل أن يصوت غيابيا دون تقديم أي عذر، وفي ثلث الولايات، يلزم وجود عذر، وفقًا للمؤتمر الوطني للهيئات التشريعية بالولاية. لكن العديد من الولايات بما في ذلك فرجينيا الغربية وفيرجينيا تضيف الخوف من فيروس كورونا كذريعة صالحة لطلب اقتراع غائب.



